Anuntul zilei! FCSB ar putea reveni pe stadionul preferat al suporterilor: "Gigi Becali a demarat procedurile pentru a juca in Ghencea!"

FCSB ar putea reveni pe Ghencea.

Data afara de pe acest stadion in 2014, FCSB poate profita de faptul ca stadionul a fost modernizat de CNI, astfel ca, legal vorbind, are dreptul sa evolueze acolo.

De altfel, Gheorghe Mustata a recunoscut ca Gigi Becali a inceput demersurile pentru a evolua pe acel stadion.In acest sezon, din cauza EURO 2020, FCSB a fost fortata sa isi joace o parte meciurile de pe teren propriu la Giurgiu.

"Nu ma intereseaza ce vor face cei de la CSA, ca nu au drept de promovare si asa mai departe, dar Armata trebuie sa scoata pe an un milion de euro din banii Statului ca sa intretina arena din Ghencea si nu stiu daca o sa ii convina. Si noi vom juca pe acest stadion.

Gigi Becali deja a demarat procedurile pentru a juca in Ghencea dupa inagurarea arenei. In fata mea l-a sunat pe Valeriu Argaseala si l-a pus sa faca toate formalitatile din partea echipei noastre ca sa jucam in Ghencea. Si sigur vom juca in Ghencea", a dezvaluit pentru ProSport Gheorghe Mustata, liderul Peluzei Nord.

