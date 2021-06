Inca un moment istoric pentru Cristiano Ronaldo! Imaginile cu el asa cum nu l-ai mai vazut, puse pe Instagram

Cristiano Ronaldo inregistreaza recorduri atat pe plan sportiv cat si in cel personal

Superstarul portughez, care in meciul cu Franta tocmai ce a bifat doua noi performante, si este acum jucatorul cu cele mai multe goluri marcate la Euro si Campionatul Mondial, si de asemenea fotbalistul cu cele mai multe goluri pentru echipele nationale din istorie, a mai realizat un record si in marketing.

Era deja cea mai urmarita persoana pe Instagram, dar acum a inregistrat 300 de milioane de urmaritori. Doar contul oficial Instagram are mai multi "followeri", cu 399 de milioane.

Atacantul portughez a tinut sa sarbatoreasca public aceasta realizare, si a publicat un video cu imagini rare.

Urmatorii fotbalisti in top sunt Leo Messi, cu 222 de milioane de urmaritori (locul 8 in lume), si Neymar, cu 152 milioane de "followeri" (locul 17 in lume).