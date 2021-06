EXCLUSIV | FCU Craiova se gandeste la playoff: "Ne-am despartit de 17 jucatori"

FCU Craiova se pregateste de Liga 1.

Cu Adrian Mutu pe banca tehnica, FCU este gata faca o figura frumoasa in primul sezon de la revenirea pe prima scena a fotbalului.

Marcel Puscas, noul presedinte al clubului, este gata de inceputul noului sezon, in care FCU isi va propune accederea in playoff, insa lupta va fi una crangena. FCSB, CFR, CSU Craiova, Sepsi, Botosani, FC Arges, UTA, Chindia, Farul sau Rapid sunt printre cluburile care si-au propus accederea la "masa bogatilor" a fotbalului romanesc.

"Cel putin prin trei nume, da, vom avea o liga mai interesanta, deci noi (FCU Craiova), Rapid si Farul. Farul care e Viitorul, dar in urma fuziunii probabil ca multi faristi din Constanta se vor alia proiectului si vor fi suporteri mai multi. Vor veni aceiasi oameni, la care se adauga altii care sunt cu Farul.

Se poate bloca, de ce nu, stiti foarte bine, e o placere cand un oras intreg rezoneaza cu un eveniment, sportiv, de orice natura, in cazul nostru fotbalul, e bine, e pozitiv. Chiar acum, suntem in cantonament in Slovenia si vorbeam cu Roberto, secundul lui Adi Mutu si vedeam aici, langa teren, o scoala cu vreo patru terenuri de baschet, teren de nisip, au patru ore de sport pe saptamana, impozitile in Slovenia, la sportivi, la salariile lor sunt de 16%, in Croatia sunt de 4%, e lege, la noi avem 45% impozitul.

Au venit cinci jucatori, vor mai veni jucatori saptamana viitoare, a fost si o problema legata de contractele jucatorilor, fie din tara, fie din strainatate, care aveau ca termen 30 iunie, multi jucatori nu stiau daca li se prelungeste contractul, daca raman la cluburile respective, nu aveau voie sa semneze cu alte cluburi, dupa 1 iunie va fi mult mai libera si situatia jucatorilor va fi mai abundenta, oricum perioada de transferuri este pana pe 1 septembrie.

In primul rand, sa jucam bine, iar rezultatele sa vina in urma unui joc placut si eficient, dupa vedem, nu este imposibil sa fie playoff-ul, pentru ca diferenta, in campionatul nostru, si nu doar la noi, uitativa in campionatul nostru, Arges, care in toamna se lupta la retrogradare, a castigat 6-7 meciuri si era cat pe ce, daca mai erau etape, sa intre in playoff, Chindia, UTA.

Si Sepsi, si Botosani sunt cluburi care au deja o statura, nucleu de jucatori, de un an, doi trei, ei doar isi ajusteaza loturile, noi ne-am despartit de 17 jucatori, e mai usor sa schimbi doar 5", a spus Marcel Puscas, la Ora Exacta in Sport.