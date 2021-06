Mourinho catre Totti: "Ar fi fost o onoare sa te antrenez" Ce i-a transmis legenda Romei

Jose Mourinho nu ramane neobservat, indiferent de unde merge

Il Capitano este incantat de venirea portughezului la Roma. Chiar daca Mourinho are si foarte multi detractori, Totti a fost foarte categoric cand a fost intrebat despre noua "achizitie" a romanilor: "Avem cel mai bun manager din lume. Daca mi l-as fi dorit ca antrenor? Cand eram mai tanar, desigur ca da!"

Mourinho a fost impresionat de cuvintele lui Totti, iar raspunsul sau a fost din aceeasi categorie: "Iti multumesc pentru cuvintele tale Francesco. Pacat ca am ajuns aici cu 4 ani mai tarziu. Ar fi fost o onoare sa iti fiu antrenor."

In ceea ce priveste o posibila intoarcere la club, Totti a fost la fel de categoric, doar ca in sens negativ: "Nu am loc acolo. Daca m-ar suna, telefonul meu e inchis pentru ei!"