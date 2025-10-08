Pe lângă eșecul suferit pe teren, trupa lui Mirel Rădoi a suferit și o lovitură dură în privința unui jucător.

Mihnea Rădulescu a fost operat

Mihnea Rădulescu a fost titular contra lui FCSB, dar fotbalistul ajuns în vară în Bănie de la Petrolul a rezistat doar 14 minute pe teren. Rădulescu a suferit o ruptură a ligamentului încrucişat anterior de la nivelul genunchiului stâng.

Oltenii au anunțat că fotbalistul de 20 de ani a fost operat cu succes la Roma de către profesorul Pier Paolo Mariani și se va întoarce în țară în cursul zilei de vineri.

”Mihnea Rădulescu a fost operat astăzi la Roma în clinica Villa Stuart de către Prof. Pier Paolo Mariani.

Intervenția chirurgicală a fost una de succes, fără complicații. Mihnea se va întoarce vineri în România”, a fost anunțul făcut de clubul din Bănie.

