Anuntul OFICIAL al FRF! Liga a 3-a nu se mai reia! Cum se procedeaza cu promovatele si retrogradatele?

FRF a comunicat oficial ca Liga a 3-a nu se va mai relua.

FRF a facut anuntul oficial si Liga a 3-a nu se va mai relua. Comitetul de Urgenta al FRF a anuntat aceasta decizie si partidele ramase de disputat din acest sezon nu vor mai avea loc.

Nici o echipa din Liga a treia nu va retrograda, conform comunicatului. "In Liga 2 promoveaza echipele clasate pe prima pozitie in fiecare serie sau invingatoarele unui baraj in dubla mansa intre locul 1 si locul 2 din fiecare serie, daca diferenta intre primele doua clasate este egala sau mai mica de 3 puncte.", a anuntat FRF.

Din liga 4 in Liga 3 vor promova 14 echipe, castigatoarele de mini grupe de baraj. Astfel, sezonul urmator din Liga a 3-a va fi configurat in 5 serii cu cate 18 echipe.

Aceasta decizie vine in urma pandemiei de coronavirus care a lovit intreaga lume si cluburile din Liga 1 asteapta reluarea campionatului la jumatatea lui iunie.