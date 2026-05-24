Anunțul antrenorului lui Dalian Yingbo, după ce s-a aflat că se plănuiește transferul lui Florin Tănase

Dalian Yingbo, formația la care evoluează și Nicolae Stanciu, ar fi dispusă să îi plătească fotbalistului de la FCSB o sumă impresionantă pentru a-l convinge să semneze.

Echipa din China i-ar oferi lui Florin Tănase un contract valabil pe următoarele două sezoane, cu posibilitatea de prelungire cu încă un sezon. Concret, în primul său an la Dalian Yingbo, mijlocașul român ar urma să încaseze 1,5 milioane de euro, urmând ca în anul următor salariul să i se mărească până la 1,6 milioane de euro. În cazul în care va fi activată opțiunea de prelungire a contractului, Tănase ar câștiga două milioane de euro.

West Ham este ultima echipă retrogradată în Championship! Toate meciurile din ultima etapă din Premier League s-au văzut în direct pe VOYO

Reacția lui Florin Pîrvu după ce FC Voluntari a revenit de la 0-3: „Facem față în prima ligă!”

Rămâne de văzut ce va decide Florin Tănase în legătură cu viitorul său. Recent, Gigi Becali a dat asigurări că vedeta de la FCSB nu ar vrea să părăsească echipa.

”Cum să nu rămână Tănase? Nu cred că pleacă el. Crezi că el e idiot? Ce să caute în China? Câștigă bani aici, mai mulți din afacerile lui. Are niște blocuri, plus că are salariu mare, nu-i convine să plece. Lasă să facă milionul aici”, declara Gigi Becali zilele trecute.

Întrebat despre mutările pe care Dalian Yingbo le va face în perioada de mercato de vară, antrenorul echipei, Li Guoxu, a declarat, înaintea ultimului meci din turul campionatului, că Dalian va face cu siguranță unele transferuri, în funcție de problemele cu care se confruntă echipa pe fiecare poziție.

”Din prima jumătate a sezonului a mai rămas un singur meci. După această partidă, noi, cei din staff-ul tehnic, ne vom așeza împreună cu cei din conducere pentru a analiza cele 15 etape disputate. Vom încerca să identificăm problemele și să le rezolvăm, dar vom acționa întotdeauna în conformitate cu regulile fotbalului și cu propriul nostru plan”, a spus Li Guoxu.