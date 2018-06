"Sunt niste mincinosi!" Primul nume important refuzat de Steaua, desi juca GRATIS! Are meciuri in Champions League

CSA Steaua a ratat promovarea in C si, cel mai probabil, va continua in liga a 4-a inca un sezon.



Alin Stoica il contrazice pe Lacatus, care spunea zilele trecute ca s-a lovit de refuzul mai multor fosti stelisti chemati sa joace in liga a 4-a. Stoica ar fi venit gratis, insa a fost refuzat de clubul Armatei.

"Cei de la CSA sunt niste mincinosi. Ma deranjeaza minciuna. Lacatus a spus ca n-a venit niciun fost stelist sa joace in liga a 4-a. Minciun amai mare nu exista. Eu m-am oferit sa vin, dar nu m-au vrut. Doar Ion Ion a fost cel care a insistat, dar degeaba. Sunt de o atitudine pe care nu mi-o pot explica. Pentru mine, ceea ce spune Duckadam e corect. La CSA nu e un proiect serios. Nu poti sa-i minti pe suporteri in halul asta. Imi pare rau ca spun toate lucrurile astea, dar imi doresc sa iasa la iveala adevarul cu tot ce se intampla acolo", a spus Alin Stoica pentru Gazeta Sporturilor.

Stoica a jucat in cariera la cluburi mari din Belgia, Anderlecht si FC Brugge, si are meciuri in Champions League.