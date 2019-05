ANUNT BOMBA: Alibec PLEACA de la Astra! Oferta de ultima ora: ce echipa il vrea

Denis Alibec nu merge in Vest, unde visa sa se intoarca dupa ce a jucat pentru Inter. Nici la arabi nu ajunge.

Alibec are o oferta de la Levski Sofia! Bulgarii vor sa profite de situatia financiara a fostei campioane din Giurgiu si sa-l ia vara asta pe Alibec, sustin sursele www.sport.ro.



Levski l-a angajat recent pe Giovani Becali sef la transferuri si isi propune un sezon istoric in care sa-i sufle titlul lui Ludogoret.



Denis Alibec, 28 de ani, a marcat de 5 ori in 20 de partide in acest sezon pentru Astra.