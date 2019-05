ASTRA - CFR 1-5 | Alibec, REACTIE VIOLENTA la penalty-ul primit de Astra! Motivul pentru care si-a aruncat banderola si s-a dus singur la mijlocul terenului

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Denis Alibec a fost extrem de nervos in meciul cu CFR Cluj, mai ales in repriza a doua. Atacantul Astrei a fost cel de la care a pornit faza penalty-ului: i-a oferit pasa lui Moise, cel faultat in careu de Culio.

Alibec "a explodat" in momentul in care a vazut ca Llullaku este cel care bate lovitura de 11 metri. Nervos si suparat ca nu este el cel desemnat sa execute penalty-ul, Alibec a gesticulat nervos, si-a scos banderola si s-a dus singur in cercul de la centrul terenului.

Alibec era jucatorul in care Gigi Becali isi punea toate sperantele pentru acest meci. Fostul sau patron de la FCSB l-a rugat pe atacant sa faca un meci mare pentru a-i incurca pe ardeleni si pentru a spori sansele FCSB la castigarea titlului.

"Singurul jucator pe care ma bate gandul sa-l sun e Alibec. Sa vad daca-mi raspunde, ca probabil e in cantonament. Vreau sa-i urez bafta. Vreau sa-i zic: bai, am facut si eu ceva pentru tine, am incercat. Acum, fa si tu ceva pentru mine. Daca-i dai moral, te rupe. Vreau sa-i dau moral. El are calitate, valoare, dar nu are viata de fotbal. El era la Real Madrid acum! Era la Bordeaux, la Lyon, echipe care s-au interesat de el pe vremea aia. Ce sa-i fac eu? Calculator, alea... El trebuie sa lupte mult ca sa revina la forma aia. Eu doar atat o sa-l rog: Denis, ajuta-ma, ma, si tu, ca si eu am incercat sa te ajut. Daca telefonul e mita, nu-l mai sun! Gata, nu-l mai sun! In Romania e nebunie, va dati seama. Lasa ca vede la televizor. Il rog sa ma ajute si el pe mine ca si eu l-am respectat pe el", a spus Becali la PRO X.