ABECEDARUL dezordinii pentru Alibec! Lista de amenzi ISTORICA la Astra: cu cat se pedepsesc 'lovirea mingii in mod dezorganizat' si injuriile fata de spectatori :))

Fotbalistii Astrei sunt neplatiti de 3 luni, dar asta nu e tot.

Jucatorii ajung sa fie datori catre club la cea mai mica abatere. Gazeta Sporturilor publica in editia tiparita lista amenzilor pe care le da Astra pentru abaterile fotbalistilor sai. Se remarca 'lovirea mingii in mod dezorganizat', cotata la 50 de euro, sau reglementarile stricte in relatia cu suporterii, conducerea sau presa. Jucatorii de la Astra au interzis si la pariuri. Amenzile ajung la 20 000 de euro.



Conform ziarului, Alibec ar avea de dat numai dupa jocul cu CFR 4 250 de euro dupa confruntarea cu Regulamentul de Ordine Interioara. :)

Amenzile de la Astra (Sursa captura: Gazeta Sporturilor)