CFR Cluj a cedat în Portugalia, 0-2 cu Braga, dar merge în play-off-ul Conference League. FCSB a trecut de Drita după o dublă manșă intensă, în timp ce Universitatea Craiova a avut nevoie de prelungiri pentru a elimina Spartak Trnava.



Antrenorul român comparat de Pantilimon cu Jose Mourinho: „Are un stil mai pragmatic”



La finalul acestor confruntări, la Studio Sport, difuzat exclusiv pe VOYO, Costin Ștucan i-a avut alături pe Ciprian Marica, Florin Gardoș și pe fostul portar al naționalei, Costel Pantilimon.



Invitat în studio, Pantilimon a radiografiat jocul ardelenilor și a făcut o comparație între Dan Petrescu și Jose Mourinho.



„E un stil mai pragmatic. Și pe Mourinho îl interesează rezultatul, nu neapărat fotbalul estetic. Așa e și Dan Petrescu”, a spus fostul portar.

Fotbalistul care l-a impresionat pe Costel Pantilimon: „A cărat un club în spate”



Discuțiile au vizat Premier League și momente memorabile din carierele invitaților. Întrebat de Andru Nenciu despre jucătorul care l-a surprins cel mai mult în perioada petrecută la Manchester City, Pantilimon nu a stat pe gânduri și l-a nominalizat pe Yaya Toure.



„Yaya Toure. Da, da. Un om care nu lovește aproape niciodată cu șiretul. Tot timpul, la golurile lui, fie pe stângul, fie pe dreptul, lovește cu interiorul. Are o forță nativă și a fost un om care, pentru o perioadă foarte lungă de timp, a cărat clubul în spate”, a spus fostul portar român, la Play On Sport de pe VOYO.



Pantilimon, singurul român campion al Angliei cu Manchester City (2012 și 2014), a adunat 54 de meciuri în Premier League, în timp ce Yaya Toure, unul dintre cei mai importanți mijlocași din istoria clubului, se poate lăuda cu trei titluri câștigate și 59 de goluri marcate în campionat.

