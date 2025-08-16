Galatasaray, ofertă pentru Ederson. Manchester City cere peste 10 milioane, Donnarumma așteaptă

Jurnalistul Fabrizio Romano precizează că Manchester City doreşte o sumă mai mare pentru a renunţa la Ederson, care nu a fost inclus de antrenorul Pep Guardiola în lotul pentru primul meci al sezonului din Premier League, împotriva formaţiei Wolverhampton.



Ederson, în vârstă de 31 de ani, a fost recrutat de Manchester City de la Benfica Lisabona, în 2017. În opt sezoane petrecute pe Etihad Stadium, goalkeeper-ul sud-american a cucerit şase titluri în Premier League, două Cupe ale Angliei, Liga Campionilor, Supercupa Europei şi Cupa Mondială a cluburilor, între alte trofee.



Plecarea sa la Galatasaray ar deschide calea recrutării de către "cetăţeni" a portarului italian Gianluigi Donnarumma de la Paris Saint-Germain, transmite Agerpres.

