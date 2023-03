Ilie Poenaru a dezvăluit în exclusivitate pentru SPORT.RO că a scăpat de suspendarea de patru etape și că poate reveni pe banca tehnică (în postura de antrenor secund, ca și până acum, deoarece nu deține o licență PRO).

Din păcate pentru Gigi Becali, Ilie Poenaru, pe care l-a dorit în trecut la echipă, nu poate fi o opțiune pentru FCSB, deoarece nu poate ocupa decât funcția de „secund”, ceea ce ar însemna că vicecampioana ar fi nevoită în continuare să-și aducă un antrenor cu licența PRO.

„Au fost echipe care au vrut să colaboreze cu mine, însă n-ar fi vrut ca eu să stau patru etape pe margine. Și cu două săptămâni în urmă au fost niște oferte... care au căzut din cauza acestei suspendări. Și practic aici s-a întrerupt totul. Această suspendare pe mine m-a afectat foarte mult.

A durat foarte mult această suspendare, pentru că am făcut recurs, s-a judecat destul de greu, dar până la urmă, chiar în cursul zilei de ieri, am câștigat acel recurs, mi s-a ridicat suspendarea, cât și amenda. Multumesc comisiei, pentru că a judecat acest caz așa cum era judecat.

Am reușit să demonstrez că în ceea ce mă privește s-a comis o greșeală, pentru că am fost suspendat contrat ROAF-ului. Dezamăgirea însă este că a rămas prea mult, dar rămâne satisfacția că ceea ce am susținut mereu s-a demonstrat.

ROAF-ul spune foarte clar cine sunt acele trei persoane care pot da indicații de la margine, iar eu mă afla în una dintre acele poziții, adică acea de antrenor secund.

Diferența dintre mine și ei (n.r. - Croitoru și Prepeliță) s-a făcut probabil la faptul că eu am licența A, carnetul, bacalaureatul și Facultatea de Sport, toate făcute în România. Am toate astea... probabil aici s-a făcut diferența”, a spus Ilie Poenaru pentru SPORT.RO, într-o discuție cu jurnalistul Cristi Pintea.

Patru antrenori, suspendați de FRF

Andrei Prepeliță (ex-FC Argeș), Marius Croitoru (ex- Botoșani, U Craiova 1948 și FC Argeș), Ilie Poenaru (ex-UTA Arad) sunt antrenorii din Superliga sancționați de FRF pentru că au antrenat fără să dețină o licență PRO.

O pedeapsă similară a primit și Mihai Pintilii, care a fost suspendat patru etape și a primit o amendă de 6.800 de lei de Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal pentru că antrenează FCSB fără să deţină licenţa Pro.

„Comisia admite sesizarea formulată de Şcoala Federală de Antrenori. În temeiul art. 83/7 din RD şi art. 59/3 din RD, pârâtul Pintilii Doru Mihai se sancţionează cu suspendare 4 (patru) jocuri şi i se aplică penalitate sportivă de 6.800 lei. În temeiul art. 83/7 din RD raportat la art. 59/3 din RD, clubul FCSB SA se sancţionează cu penalitate sportivă de 10.000 lei”, se arată pe site-ul citat.