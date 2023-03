Antrenorul pe care Gigi Becali l-a dorit insistent la FCSB: „Eu sunt cel care păstorește echipa, nu dumnealui!” 

Demisia lui Leo Strizu (55 ani) a făcut ca postul de antrenor la FCSB să fie vacant. Cum Mihai Pintilii (38 ani), cel care a pregătit echipa în ultimele luni, nu are licență, Gigi Becali (64 ani) este nevoit să caute un alt tehnician.

Leo Strizu, contactat de Gigi Becali prin alți intermediari

Până la găsirea viitorului antrenor, Leo Grozavu (55 ani) a dezvăluit că patronul FCSB-ului l-a contactat în trecut, cu ajutorul unor intermediari, pentru a-i propune să lucreze împreună. Numai că, de fiecare dată, actualul tehnicial al Politehnicii Iași a ținut să-i trasmită lui Gigi Becali că dorește control total asupra echipei și deciziilor.

„În premieră vă spun, am fost contactat să lucrez cu Gigi Becali. Chiar și în perioada dinainte de a veni la Poli Iași. Și mai înainte, dar și în perioada asta. Dar am spus, până să am o discuție cu Gigi Becali îi spun ceea ce vreau eu. Dacă el consideră că poate să continue discuția… Și de fiecare dată discuția s-a oprit până să mai vorbim. Nu am stat niciodată față în față cu el. Am stat de vorbă cu intermediari care mă tatonau, care vorbiseră cu el pentru a lua legătura cu mine. Eu când îi transmiteam ce este de făcut, gata, se oprea discuția.

Gata, nu mai ajungeam la faza următoare. Am spus. În momentul în care Gigi Becali își va dori să lucreze cu mine, trebuie să facă o discuție. Una foarte serioasă. Dacă el vrea să lucreze cu mine trebuie să înțeleagă că eu sunt cel care păstorește echipa, nu dumnealui. Că el nu vreasă o facă, asta e problema dumnealui. Nu e Grozavu singurul de pe planeta asta care poate să lucreze cu Gigi Becali.

Da, cred că dacă un antrenor ar fi fost lăsat să lucreze, echipa ar fi avut rezultate. Gigi Becali a avut antrenori, dar pe care nu i-a lăsat. Dacă nu-i lasă, e normal să se întâmple ce se întâmplă. Supoziții nu putem să facem acum, ce s-ar fi întâmplat. E posibil și cu antrenor să nu iei titlul. Dar cred că șansele de a câștiga un titlu ar fi fost mult mai mari”, a declarat Leo Grozavu în emisiunea Repriza a 3-a, la Radio HIT Iași.

Gigi Becali, despre portrerul viitorului antrenor al FCSB-ului (13.03.2023)

„Va fi un antrenor care ascultă de patron! Ce, nu știți? Ce, sunt idiot să aduc un antrenor care să comande pe milioanele mele? Păi, de ce merge la Hagi? Pentru că ascultă antrenorul de patron! Mai merge în altă parte?

Cine, Petrescu? A luat titlul? Și 30 de milioane gaură? Ce faci cu titlurile? Îți trebuie bani ca să mănânci. Ce mănânci? N-ai bani, degeaba ai titlu. Dacă făceam și eu la fel, închideam. Nu merge așa la Becali.

Și se știe și așa va fi. Până pun mâinile pe piept eu comand toate. Slujește la mine pe bani, nu gratuit”, a specificat Gigi Becali.