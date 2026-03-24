A treia oară e cu noroc? Mehmet Topal, aproape de revenirea în Superliga

FC Petrolul Ploiești ar putea schimba antrenorul în plin play-out din SuperLiga României. „Lupii galbeni” au început slab această fază a sezonului, cu două înfrângeri: 0-2 cu Farul Constanța și 0-1 cu Metaloglobus București.

Situația de pe banca tehnică a devenit incertă după ce Eugen Neagoe a plecat pentru a fi alături de familie, după decesul mamei sale. În ultimele ore au apărut informații potrivit cărora tehnicianul de 58 de ani ar putea să nu mai revină la echipă.

Conform DigiSport, conducerea clubului și Neagoe ar fi ajuns deja la un acord verbal pentru o despărțire pe cale amiabilă. Nici oficialii Petrolului și nici antrenorul nu au dorit să comenteze situația în acest moment.

Favorit pentru a prelua echipa este Mehmet Topal, un nume familiar pentru clubul ploieștean. Turcul de 40 de ani a mai fost pe banca „lupilor galbeni” de două ori, iar conducerea îl consideră principala variantă pentru a stabiliza echipa în lupta pentru menținerea în prima ligă.

Topal este liber de contract din 23 mai, după ce s-a despărțit chiar de Petrolul, la finalul unui mandat scurt de opt meciuri. În sezonul precedent, fostul internațional turc a condus echipa în 23 de partide.

Pentru Petrolul, o eventuală revenire a lui Topal ar însemna al treilea mandat pe banca tehnică. În cariera de jucător, turcul a evoluat la cluburi importante precum Galatasaray, Fenerbahce, Beşiktaş și Valencia.