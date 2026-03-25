Campionatul nostru e un malaxor de antrenori! În foarte puține cazuri, un tehnician care începe sezonul pe banca unei formații, reușește să-și ducă mandatul la bun sfârșit. De fapt, în multe cazuri, avem echipe cu mai mulți antrenori, de-a lungul unei campanii.

Chiar Petrolul Ploiești ne oferă acum un exemplu concret, în acest sens. Prahovenii au pășit în sezonul 2025-2026 cu Liviu Ciobotariu (54 de ani) pe bancă. Au renunțat însă la „Ciobi“, după etapa a 9-a, când echipa a pierdut acasă cu Dinamo: 0-3.

A urmat interimatul lui Carmel Bărbulescu și numirea lui Eugen Neagoe (58 de ani) în funcția de „principal“. Și acesta însă tocmai a încheiat raporturile contractuale cu „lupii“ după 25 de meciuri: 7 victorii, 9 egaluri, 9 înfrângeri, golaveraj 21-27. Meciul care a produs plecarea antrenorului s-a jucat, în weekend: Metaloglobus – Petrolul, scor 1-0.

„Mulțumim, Eugen Neagoe! FC Petrolul Ploiești și antrenorul principal Eugen Neagoe (58 ani) au ajuns, astăzi, la un acord privind încetarea raporturilor contractuale, decizia celor două părți survenind în contextul problemelor de natură familială cu care tehnicianul se confruntă in această perioadă. Eugen Neagoe se afla pe banca echipei noastre de la finalul lunii septembrie 2025, conducându-i pe “lupi” în 25 de partide oficiale (22 în Superliga, 3 în Cupa României). Clubul nostru va reveni, în perioada următoare, cu precizări legate de componența viitorului staff tehnic. Mulțumim, Eugen Neagoe! Mult succes in continuare!“, a anunțat formația prahoveană pe Facebook.