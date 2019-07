OFICIAL: Rafa Benitez a plecat din Premier League! Ce echipa va antrena si ce salariu GIGANT va avea

Rafa Benitez s-a certat cu patronul lui Newcastle si n-a mai avut nicio discutie legata de prelungirea contractului sau pe St. James Park.

Benitez n-a ramas prea mult fara echipa. A preluat-o azi pe Dalian Yifang din China. Benitez va avea un salariu urias: 13,4 milioane de euro pe sezon! Rafa devine cel mai bine platit antrenor din China. Il lasa pe locul 2 pe Cannavaro, care castiga 12,3 milioane la Guangzhou Evergrande.

Pe la Dalian au mai trecut in ultimii ani Lopez Caro si Bernd Schuster. Cel mai important jucator din lot e Yannick Carrasco. Belgianul se afla insa in conflict cu clubul si cauta o solutie in Europa. Carrasco si-a luat cateva zile de vacanta in plus dupa o actiune la echipa nationala si chinezii vor sa-l vanda.

Rafa Benitez, 59 de ani, a mai antrenat la Valencia, Liverpool, Inter, Chelsea, Napoli sau Real Madrid.