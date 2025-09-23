Este vorba despre nou-promovata Metaloglobus, ultima clasată în Superliga după primele 10 etape, cu doar 3 puncte.

Panduru consideră că tehnicianul Mihai Teja (47 de ani) aplică un stil de joc ambițios, dar ineficient, raportat la calitatea lotului său.



Teja, avertizat de Basarab Panduru: „Pedalezi pe loc”



„Este stilul lui Mihai Teja, el joacă stilul ăsta. Se vede că nu are jucători pentru treaba asta, dar care pasează mult. Mi se pare că pedalezi pe loc, e ca o bicicletă fixă. E felul lui, e concepția lui despre fotbal, dar punctele sunt foarte puține”, a declarat Panduru la Prima Sport.



Metaloglobus a obținut până acum trei egaluri, cu Hermannstadt, CFR Cluj și Csikszereda, dar a pierdut restul partidelor, printre care înfrângeri usturătoare cu U Cluj (1-4) și Petrolul (0-3).



Metaloglobus se află pe ultimul loc în campionat, fără victorie, dar cu trei egaluri și șapte înfrângeri.



Pentru bucureșteni urmează un duel tare cu FC Botoșani. Cele două formații se vor duela în cadrul etapei #11 luni, 29 septembrie, nu mai devreme de ora 18:00, LIVE TEXT pe Sport.ro!

