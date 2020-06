Astra, remiza alba in amicalul cu Petrolul! Alibec nu a fost pe teren! Ce se intampla cu atacantul dorit in Polonia

Oficialii Astrei Giurgiu au vorbit despre meciul cu Petrolul si despre absenta lui Alibec de pe teren.

Potrivit presedintelui clubului, Dani Coman, atacantul a avut o problema musculara minora, fiind menajat in amicalul cu Petrolul. Cel mai probabil, insa, Alibec va fi pe teren luni, in primul meci oficial post-pandemie, in care Astra o va infrunta pe Gaz Metan Medias.

"Denis Alibec a avut o problema musculara si am preferat sa il protejam pentru a-l avea 100% refacut luni.

Meciul (n.r. cu Petrolul) a fost exact cum ma asteptam, am vazut o echipa fara ritm de joc, fara un tonus foarte bun, dar eu sper ca la meciurile oficiale sa aratam mult mai bine", a declarat Dani Coman la finalul meciului de pregatire, incheiat cu scorul de 0-0.

In ceea ce il priveste pe Alibec, acesta le-a spus jurnalistilor la inceputul lunii iunie ca este pregatit sa o paraseasca pe Astra la finalul sezonului, dorindu-si sa joace in cupele europene. Fotbalistul este dorit la Legia Varsovia, iar presa din Polonia sustine ca Ioan Niculae cere 1,5 milioane de euro pentru acest transfer.