Ante Vukusic, IRONIZAT dupa debutul la FCSB! "3-4 meciuri si sa vezi cum te duci de unde ai venit, daca no preocupare prea mult!"

Ante Vukusic a debutat pentru FCSB chiar in marea victorie din derby, impotriva lui Dinamo, scor 1-0.

Atacantul croat a intrat pe teren in locul lui Florinel Coman in minutul 77 si a fost foarte aproape sa marcheze. dupa ce a trimis mingea in bara. El a declarat la finalul partidei ca nu este atat de important ca nu a marcat, insa Basarab Panduru l-a avertizat ca Gigi Becali nu va avea rabdare cu el.

"Nu-l intereseaza sa dea gol, zice no preocupare, no preocupare. Dupa 3-4 meciuri sa vezi cum te duci de unde ai venit, daca no preocupare prea mult. Ca aici nici pe patron nu-l preocupa prea mult daca stai sau nu. Daca dai goluri sau nu…

Cred ca e important sa dai goluri ca daca nu te duci unde s-au dus si celelalte varfuri din ultimul timp. E curios cazul lui. Intr-un an da mai multe goluri decat in toata cariera. Al doilea lucru curios. Trebuie sa te duci la Sepsi si deodata vii la FCSB. Ori esti bun de FCSB, ori esti bun de Sepsi?", a declarat Basarab Panduru la TelekomSport.

Panduru a vorbit si despre partida dintre Dinamo si FCSB.

"Dinamo, zici ca intalnea Barcelona, nu stia ce sa faca cu mingea. Lucrurile s-au echilibrat la un anumit moment. Clar, se vede calitatea FCSB. Nu stiu cat a fost terenul de bun. Repriza a doua a inceput la fel de bine, cu FCSB", a declarat fostul international.

Ante Vukusic este un atacant croat care a mai jucat la echipe precum: Hajduk Split, Pescara, Lausanne Sport, Waasland-Beveren, Greuther Furth, FK Tosno, Olimpia Grudziadz, NK Krsko si NK Olimpija Ljubljana. Pentru ultima echipa mentionata a marcat 28 de goluri in 50 partide.