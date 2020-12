Basarab Panduru desfiinteaza conducerea CFR-ului dupa despartirea de Petrescu! "Daca nu vor castiga campionatul e doar vina lor! Le-a bagat in buzunare 40 de milioane de euro!"

Dan Petrescu a oficializat luni despartirea de CFR dupa 3 ani petrecuti in Gruia.

O data cu plecarea "Burscului", ardelenii isi cauta un nou antrenor capabil sa faca performanta, iar pe lista scurta se afla Adrian Mutu si chiar Laurentiu Reghecampf.

Fostul international roman, Basarab Panduru, a declarat ca la Cluj este nevoie de un antrenor care sa aiba rezultate si sa produca bani in acelasi timp. El a condamnat conducerea CFR-ului si a spus ca daca "feroviarii" nu vor cuceri din nou titlul in acest sezon, va fi doar din vina lor.

"Unul care sa castige campionatul, pentru ca daca nu vor castiga campionatul, ei sunt de vina. Dan Petrescu ti-a bagat in buzunare 40 de milioane. Tu trebuie sa aduci un antrenor care iti poate aduce o suma de bani la fel de importanta” a spus Panduru", a spus Panduru pentru TelekomSport.

Basarab Panduru considera ca Adrian Mutu are cele mai mari sanse sa fie numit antrenor principal la CFR.

"Ce cred personal, este ca Mutu va fi antrenor la CFR. Acesta este feeling-ul meu. Dar, atentie! Este antrenorul de la U21, a zis ca nu mai pleaca decat la Fiorentina, deci am niste semne de intrebare. Din ce am citit, din ce am auzit, acesta este feeling-ul meu" a explicat fostul international roman.