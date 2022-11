Anghel Iordănescu, discurs-manifest după ce a văzut degringolada de la FCSB 

Învinsă de West Ham în ultimul meci din Grupa B a Conference League, scor 0-3, joi seara, pe Arena Națională, FCSB se concentrează acum pe parcursul din campionat.

Gigi Becali, patronul formației, a reacționat dur în urma rezultatului din Europa și a lăsat iar să se înțeleagă, într-o intervenție la Pro Arena, că vrea să se retragă.

Până atunci însă, omul de afaceri caută și antrenor pentru FCSB, pentru că Mihai Pintilii e doar interimar și e greu de crezut că va rămâne în continuare să conducă o formație cu jucători cu personalitate puternică, o echipă cu un vestiar dificil de ținut în frâu.

FCSB, "despicată" de Anghel Iordănescu

Anghel Iordănescu, unul dintre cei mai valoroși antrenori din istoria fotbalului românesc, îl cunoaște bine pe Gigi Becali și știe unde greșește patronul de la FCSB.

"Generalul" a avut un discurs-manifest la adresa factorilor decizionali de la FCSB, formație de la care Nicolae Dică și-a dat demisia săptămâna trecută.

Iordănescu e de părere că la FCSB jucătorii nu sunt lipsiți de calități, însă pe banca tehnică nu există stabilitate.

“Din păcate, FCSB-ul nu reușește să facă performanță. Este al cincilea sau al șaselea an când nu reușește să se califice și tot cam la acea perioadă ne putem referi când vorbim de campionatul României.

În primul rând, cred și rămân la convingerea că are un lot de jucători valoroși, buni, mulți dintre ei tineri, cu mare potențial. Dar la FCSB lucrurile stau așa cum le cunoaște toată lumea. Nu are stabilitate antrenorul, nu are continuitate, nu are putere de decizie și asta înseamnă foarte mult pentru fotbalul profesionist.

Practic, au un antrenor… dar deciziile sunt în altă parte. Sincer, chiar nu pot să mă aventurez și să spun acum cât va mai dura situația asta, eu sper și cred că în primul rând se va ajunge odată și odată la o înțelegere cu Ministerul Apărării Naționale, sper și cred că din acel moment probabil și investitorul de la FCSB va obosi sau se va ocupa doar de afacerile personale.

Este normal să te interesezi de echipa ta atunci când ești patron. Este normal să ai discuții cu antrenorul, este normal să îi ceri un anumit punct de vedere ca să-l vezi cum reacționează și cum gândește, dar dacă nu îi acorzi încredere și deplină forță de decizie atunci înseamnă că nu ai rezolvat nimic”, a declarat Anghel Iordănescu, potrivit Fanatik.

Gigi Becali a încercat înaintea meciului cu West Ham United să-l aducă pe banca tehnică pe Liviu Ciobotariu, însă antrenorul de la FC Voluntari a preferat să rămână pe banca ilfovenilor.

VIDEO - Gigi Becali, la Ora Exactă în Sport