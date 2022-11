Mihai Stoica dezvăluie un motiv pentru care Nicolae Dică a plecat de la FCSB

Venită după patru victorii consecutive în campionat, FCSB și-a odihnit mai mulți jucători înaintea partidei de la Cluj, însă a cedat, scor 1-2, iar Mihai Stoica recunoaște că formația lui Eugen Neagoe ar fi meritat să câștige la o diferență mult mai mare.

Mihai Stoica: "Probabil Dică a simțit că nu are ce să facă"

Jocul foarte slab al vicecampioanei României de pe Cluj Arena l-ar fi determinat pe Nicolae Dică să demisioneze la scurt timp după meci, spune Mihai Stoica.

"Nu-mi pot explica dezastrul de la Cluj. Să evoluezi atât de slab când te prezinți cu jucători care n-au jucat la 3 zile, aia este efectiv inexplicabil. Să întâlnești o echipă pe care în mod normal ar trebui să o depășești... nu am existat! Am existat doar dacă scoți în evidență erorile individuale.



Joc zero, Universitatea trebuia să ne spulbere. Datorită abnegației și valorii pe care o arată meci de meci Andrea Compagno puteam să ne întoarcem în meci. Am rămas 11 contra 10, U Cluj s-a băgat în poartă și nici măcar n-am reușit să intrăm în meci. E inexpicabil. Probabil și d-asta a simțit și Dică că nu mai are ce să facă, echipa a arătat prea rău la meciul ăla", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

U Cluj a condus cu 2-0 la pauză contra lui FCSB, după golurile marcate de Thiam (32) și Filip (40). Gazdele au rămas în inferioritate numerică din minutul 58, după eliminarea lui Romario Pires, însă vicecampioana României a reușit să puncteze doar o dată, pe final, prin Andrei Cordea.

FCSB ocupă locul 7 în Superliga, cu 20 de puncte în 14 meciuri. Bucureștenii au două meciuri în minus.