Oficialul lui Dinamo i-a reproșat fotbalistului de 20 de ani faptul că a intrat pe teren deși era accidentat, un gest de bravură individuală care a ignorat interesul grupului și dus la o schimbare rapidă în meci.



Adrian Mazilu, tânărul fotbalist crescut la academia lui Gheorghe Hagi, a ținut morțiș să evolueze în confruntarea cu arădenii, ignorând o problemă medicală mai veche.



Decizia s-a dovedit a fi greșită. Mazilu a rezistat pe gazon doar 28 de minute, fiind vizibil incomodat de o durere la spate, sechelă a unei „lovituri oarbe” încasate în etapa precedentă, cu Metaloglobus. O alunecare în minutul 10 i-a recidivat durerile, afectându-i mobilitatea și obligând banca tehnică să irosească o schimbare devreme în meci.



„Nu dorința unuia de a juca cu orice preț contează”



„Nu supărat, l-am înţeles că n-am ştiut ce s-a întâmplat. Trebuie să conştientizeze nişte lucruri. Nu ştiu cum se întâmplau lucrurile pe unde a fost, dar noi toţi aici construim o echipă prin puterea grupului, nu neapărat prin dorinţa unuia de a juca cu orice preţ. L-am înţeles. Nebunia asta de un an şi jumătate îl determină să se gândească, orice ar fi trebuie să fie în teren. Sper că a înţeles.



El în vremea lui, dacă era în formă, juca, nu avea o presiune suplimentară. Are o lovitură oarbă la spate, de meciul trecut, pe care a încercat să o ducă de meciul trecut. Îi afectează mobilitatea. Prin minutul 10 are o alunecare, vrea să facă ceva şi alunecă. În momentul ăla s-a activat din nou”, a spus Andrei Nicolescu.

