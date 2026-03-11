Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a oferit primele explicații după forma slabă a echipei din primele etape și a fost întrebat inclusiv despre Alexandru Musi (21 de ani), unul dintre ce mai buni jucători ai ”câinilor” din prima parte a sezonului.

Musi n-a mai însncris pentru Dinamo de la începutul lunii decembrie, dintr-un meci cu Csikszereda (4-0), după care a urmat o accidentare care l-a ținut departe de gazon în ultimele meciuri din 2025.

Andrei Nicolescu a dezvăluit ce se întâmplă cu Alexandru Musi

Din cauza formei modeste din ultimele partide, Zeljko Kopic a decis să-l trimită pe banca de rezerve pe jucătorul transferat de la FCSB. Titular incontestabil în prima parte a sezonului, Musi a fost trimis în teren în ultimele 19 minute de joc în meciul cu CFR, pierdut cu 0-2.

„E pozitiv, e ok, dar trebuie să înțelegem că e un jucător încă tânăr. E normal să aibă fluctuații. A avut ghinionul să se accidenteze, a stat mult, a văzut cum joacă ceilalți. Își dorește, dar nu are experiența unor 5-6 campionate pe care să le ducă, 'mi s-a mai întâmplat, lasă că știu cum s-o gestionez'.

Asta văd și la Mazilu, are tendința să înceapă jocul la 10 minute după ce intră în teren, că întâi trebuie să se orienteze. E o chestie care se construiește”, a spus Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Alexandru Musi a bifat 27 de meciuri pentru cei de la Dinamo în acest sezon, reușind cinci goluri și trei pase decisive. Chiar dacă are câteva luni de ”secetă”, jucătorul U21 rămâne unul dintre cei mai eficienți jucători ai echipei în acest sezon.

Și cota sa de piață a crescut semnificativ după transferul la Dinamo. Evaluat la 700.000 de euro în vara anului trecut, Musi este acum evaluat la 1,3 milioane de euro.

Clasamentul din play-off după înjumătățirea punctelor arată astfel:

1. Universitatea Craiova – 30 puncte

2. Rapid București – 28 puncte

3. Universitatea Cluj – 27 puncte

4. CFR Cluj – 27 puncte

5. Dinamo București – 26 puncte

6. FC Argeș – 25 puncte

Campioana României va evolua în turul 1 preliminar din UEFA Champions League, câștigătoarea Cupa României va merge în turul 1 preliminar din UEFA Europa League, iar locurile 2 și 3 pot ajunge în UEFA Europa Conference League.