EXCLUSIV Ciprian Tătărușanu, așteptat să revină în fotbalul românesc: "Avem nevoie de el!"

Fostul portar Ciprian Tătărușanu s-a retras din activitate în 2024, la 38 de ani.

Ciprian Tătărușanu a lăsat o amprentă în fotbalul românesc, cu aproape 600 de meciuri la nivel de seniori și o listă impresionantă de echipe și competiții la care a participat. Începând de la debutul său la Juventus Colentina, portarul a evoluat în cariera sa pentru echipe precum Gloria Bistrița, FCSB, Fiorentina, Nantes, Lyon, AC Milan și Abha Club.

Tătărușanu a fost dublu campion al României cu FCSB (2012-2013 și 2013-2014), alături de care a câștigat și Cupa României și Supercupa României. De asemenea, a cucerit și titlul în Serie A cu AC Milan, la finalul sezonului 2021-2022.

Ciprian Tătărușanu a numit echipa la care s-ar fi întors. A doua după FCSB. "Aproape de suflet"
Ciprian Tătărușanu, experiență în Europa, în cupele europene și la națională

Fostul internațional, care a apărat buturile unor coloși precum AC Milan, Lyon sau Fiorentina, a ales să investească o parte din milioanele câștigate în carieră într-un domeniu neașteptat, în agricultura bio.

Deși s-a implicat serios și în zona imobiliară, Tătărușanu a pariat pe o fermă biologică, un business care a pornit de la o simplă dorință de a mânca sănătos și a ajuns să aprovizioneze marile magazine.

Tătărușanu cultivă dovlecei pe care îi livrează în toată țara, iar fotbalul nu pare să mai fie în centrul atenției pentru fostul portar. Cu toate acestea, Costel Câmpeanu, și el fost portar la Gloria Bistrița, care i-a fost mentor lui Tătărușanu la clubul din Bistrița chiar, când acesta din urmă era doar un tânăr cu potențial, își dorește revenirea lui ”Tătă” în fotbalul românesc.

Costel Câmpeanu crede că fotbalul românesc are nevoie de oameni ca Tătărușanu sau Costel Pantilimon

Câmpeanu, acum în vârstă de 60 de ani, a declarat pentru Sport.ro că ar vrea să îl vadă pe Ciprian Tătărușanu implicat în fotbalul românesc, indiferent că va decide să fie antrenor cu portarii sau conducător de club.

Crede că ar avea ce să ofere, atât tinerilor portari, dacă va alege drumul antrenoratului, dar va fi un plus important și la nivelul birourilor, dar va considera că i se potrivește mai bine funcția de director sportiv sau altă poziție de acest fel.

”Normal că fotbalul românesc are nevoie de oameni ca Tătărușanu! România are nevoie de oameni care știu ce înseamnă fotbalul actual, a fost prin vestiare grele, știe despre ce e vorba.

A jucat la cel mai înalt nivel, a jucat la națională, de astfel de oameni avem nevoie! Ei pot să facă treabă în fotbalul românesc! E el, dar e și Pantilimon! Și Pantilimon știe cu se mănâncă fotbalul mare. Sunt și băieți deștepți, au învățat ceva de acolo, nu au fost degeaba prin Anglia și Italia.

Ar trebui să își găsească un loc de muncă, pentru că pot ajuta cu experiențele lor. Pot ajuta să crească valoarea fotbalului, cu ei poți să faci ceva bun. Au întâlnit fotbaliști adevărați, știu despre ce e vorba, au ce să le povestească tinerilor... sunt niște chestii, antrenamente... .

(N.r. – Îl vedeți pe Tătărușanu într-o poziție de conducere?) Eu aș vrea să fie pe teren! Să le arate copiilor de pe teren ce știe. Dacă el vrea să fie în conducere... dar eu cred că i-ar plăcea să fie și antrenor, pe teren. Cred că ar vrea și i-ar plăcea.

Dar, poate să fie și în funcție de conducere, așa cum e și Dani Coman, alt fost portar. Dani a învățat foarte multe de la Dinu Gheorghe, nu degeaba acum e considerat printre cei mai buni conducători de club din România, poate chiar cel mai bun”, a spus Costel Câmpeanu pentru Sport.ro.

