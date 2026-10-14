Andrei Cordea, revenire spectaculoasă? Anunț de la FCSB, după vestea dată de Șumudică

Revenit vara trecută în România, la CFR Cluj, Cordea a atins deja borna de 20 de goluri în 54 de apariții. A pus umărul serios la perioada excelentă a ardelenilor din sezonul trecut, iar în stagiunea curentă este practic cel mai important jucător din lotul lui Marius Șumudică.

Mihai Stoica: "Nu se pune problema ca Andrei Cordea să vină la FCSB"

Recent, Marius Șumudică a spus că l-ar vedea pe Andrei Cordea revenind la FCSB, mai ales cupă ce și Mihai Stoica a avut un discurs laudativ la adresa jucătorului său.

Cu toate acestea, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB anunță ferm că nu se pune problema unei reveniri.

"El se simte foarte bine acolo, a și spus că se simte extraordinar, că joacă pentru suporteri. Dar nu se pune problema. Sub nicio formă! Nici măcar nu s-a discutat niciodată subiectul ăsta", a spus Mihai Stoica, miercuri seară, la Prima Sport.