Andrei Cordea, revenire spectaculoasă? Anunț de la FCSB, după vestea dată de Șumudică

Andrei Cordea, revenire spectaculoasă? Anunț de la FCSB, după vestea dată de Șumudică Superliga
SPORT.RO
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Andrei Cordea (27 de ani) impresionează în tricoul lui CFR Cluj, iar Marius Șumudică a avansat recent varianta ca extrema să revină la FCSB.

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Din articol

Revenit vara trecută în România, la CFR Cluj, Cordea a atins deja borna de 20 de goluri în 54 de apariții. A pus umărul serios la perioada excelentă a ardelenilor din sezonul trecut, iar în stagiunea curentă este practic cel mai important jucător din lotul lui Marius Șumudică.

Mihai Stoica: "Nu se pune problema ca Andrei Cordea să vină la FCSB"

Recent, Marius Șumudică a spus că l-ar vedea pe Andrei Cordea revenind la FCSB, mai ales cupă ce și Mihai Stoica a avut un discurs laudativ la adresa jucătorului său.

Cu toate acestea, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB anunță ferm că nu se pune problema unei reveniri.

"El se simte foarte bine acolo, a și spus că se simte extraordinar, că joacă pentru suporteri. Dar nu se pune problema. Sub nicio formă! Nici măcar nu s-a discutat niciodată subiectul ăsta", a spus Mihai Stoica, miercuri seară, la Prima Sport.

  • 5 goluri și 3 pase decisive a reușit Cordea la CFR Cluj în acest sezon
  • 1,3 milioane de euro a încasat FCSB după ce l-a vândut pe Andrei Cordea în Arabia Saudită, la Al-Tai. La formația roș-albastră, extrema a jucat în perioada 2021-2023, strângând 60 de meciuri, 10 goluri și 11 pase decisive.

Ce a spus Marius Șumudică despre varianta Andrei Cordea la FCSB

„L-aș vedea să plece la FCSB dacă Gigi plătește banii, poate să se ducă. Am văzut că este apreciat și de MM, care și-a pus amprenta și pe transferuri. Îl place foarte mult și a făcut o remarcă ieri, când a spus că nu știe un meci în care Cordea să fi jucat prost de când s-a întors în România.

Dacă plătești 1,3 milioane de euro pe Boutoutaou, de ce să nu dai pe Cordea? E un jucător care poate fi revândut încă o dată în zona Golfului, în China. E ca un Rolex, nu-și pierde valoarea”, a declarat Marius Șumudică, pentru Fanatik.

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