„Bătrâna Doamnă” a ajuns la a patra înfrângere consecutivă în campionat. La finalul eșecului de la Galați, antrenorul Adrian Mihalcea a recunoscut că este îngrijorat de mai multe aspecte la echipa sa.

Reacția lui Adrian Mihalcea după Oțelul - UTA 1-0

„Ce n-a mers? Au fost și lucruri bune. Suntem clar într-o criză, nu suntem deloc inspirați. E al treilea meci la rând când luăm gol din fază fixă, lasă urme toate aceste înfrângeri, nu e o situație plăcută. Avem puterea să luptăm și să vedem unde putem ajunge.

Mă îngrijorează mai multe lucruri, nu doar dificultatea de a ne crea ocazii. Suntem crispați, nu suntem deloc lucizi, sunt mai multe lucruri. O să ne antrenăm în continuare, problemele sunt de peste tot și vom spera în continuare. Trebuie să muncim. Trebuie să avem încredere.

În situația în care suntem, mai are rost să țip de pe bancă? Cred că la un moment dat, jucătorii au nevoie de mai multă liniște”, a declarat Adrian Mihalcea, la flash-interviu.

Caseta meciului

Oțelul Galați: Dur-Bozoancă – H. Sylla, Zator, P. Iacob, Kazu (Christopoulos 56') – Pedro Nuno (Patrick 77'), T. Lungu, A. Ciobanu – M. Frunză (Bordun 56'), Joao Paulino (Aftene 87'), Andrezinho. Antrenor: Rui Duarte

Dur-Bozoancă – H. Sylla, Zator, P. Iacob, Kazu (Christopoulos 56') – Pedro Nuno (Patrick 77'), T. Lungu, A. Ciobanu – M. Frunză (Bordun 56'), Joao Paulino (Aftene 87'), Andrezinho. Rui Duarte UTA: M. Rosa – Padula, Ouaneh, Pospelov, A. Ivanov – Sota Mino (Alomerovic 80'), Al. Roman - Ţăroi (El Sawy 80'), Hakim Abdallah, Tzionis (Gueulette 67') – M. Coman (Sinani 63'). Antrenor: Adrian Mihalcea

M. Rosa – Padula, Ouaneh, Pospelov, A. Ivanov – Sota Mino (Alomerovic 80'), Al. Roman - Ţăroi (El Sawy 80'), Hakim Abdallah, Tzionis (Gueulette 67') – M. Coman (Sinani 63'). Adrian Mihalcea Cartonaşe galbene: M. Frunză 21' / Hakim Abdallah 85'

M. Frunză 21' / Hakim Abdallah 85' Arbitri: Florin Chivulete - Adrian Ghinguleac, George Neacşu

Florin Chivulete - Adrian Ghinguleac, George Neacşu Arbitri VAR: Sorin Costreie - Daniel Mitruţi

Gălăţenii au ajuns la 16 puncte, ocupând poziţia a 14-a în clasament, în timp ce UTA se află pe locul 12, având 18 puncte.