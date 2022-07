Rapid s-a impus cu 2-0 duminică seara, în Giulești, în meciul cu FCSB.

Elevii lui Adrian Mutu s-au impus în confruntarea din etapa a doua a Superligii prin golurile marcate de Dugandzic și Săpunaru.

De la oaspeți cel mai bun jucător al meciului a fost Andrei Cordea, care în prima repriză a produs panică prin incursiunile sale în defensiva extrem de mobilă a formației lui Victor Angelescu și Dan Șucu.

Andrei Cordea anunță ce urmează pentru FCSB. "Vom fi iar o familie"

Andrei Cordea susține că FCSB a pierdut din cauza unor neatenții.

"Nu putem să ne plângem de milă pentru că joi va fi un meci foarte diicil (n.r.: returul cu Saburtalo). Mai avem trei zile, trebuie să uităm foarte repede această înfrângere, a fost un duș rece, dar sunt convins că noi vom întoarce rezultatul din Georgia (n.r.: 0-1 în manșa întâi a turului II preliminar din Conference League).

Am început mai prost, cred că ne putem reveni, iar joi putem să ne calificăm și vom fi iar o familie. Am avut un start mai prost, și anul trecut am început prost, dar ne-am revenit și am făcut un play-off foarte bun. Trebuie să fim bărbați, adevăratele caractere se văd la greu.

Neatenția a făcut diferența, atitudine am avut. Agresivitate am avut timp de 90 de minute", a declarat Andrei Cordea, la televiziunea Orange Sport.

Rapid a câștigat clar meciul din Giulești, reușind să marcheze ambele goluri în prima parte a jocului. Mai întâi, Dugandzic a deschis scorul cu o lovitură de cap, din centrarea lui Ioniță, lăsându-l spectator pe tânărul Ștefan Târnovanu. Până la pauză, Rapid a marcat din nou, prin căpitanul Cristi Săpunaru, care a înscris cu un șut puternic, pe jos, din interiroul careului.

În partea secundă, FCSB a alergat după golul egalizator, dar fără succes. S-a terminat 2-0, iar vicecampioana se gândește acum la returul din Conference League, cu Saburtalo Tbilisi (0-1 în tur). Rapid va juca la Craiova, cu Universitatea.

Rapid - FCSB 2-0 (2-0)

Rapid: Moldovan - J. Morais, Săpunaru, Dr. Grigore, Fl. Ştefan (Iacob 90’) - Kait, Crepulja, Ioniţă II (A. Ciobanu 60’) – Sefer (Pănoiu 60’), Dugandzic, Costache (Papeau 75’). Antrenor: Adrian Mutu

FCSB: Târnovanu - Ov. Popescu, Bouhenna (Tamm 46’), Dawa, Radunovic – Oaidă (Olaru 46’; Musi 78’), Edjouma (Şut 46’), Fl. Tănase - Cordea, I. Stoica, Fl. Coman (Oct. Popescu 46’). Antrenor: Toni Petrea

Cartonaşe galbene: Săpunaru 24, H. Moldovan 58, Dugandzic 59, Crepulja 79 / Radunovic 58, Cordea 82, Oct. Popescu 88

Arbitri: Istvan Kovacs - Vasile Marinescu, Ovidiu Artene – Horia Gabriel Mladinovici / Arbitri VAR: Horaţiu Feşnic - Mircea Grigoriu