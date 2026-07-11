Mentorul fotbalistului decedat la 25 de ani rupe tăcerea: „Am vorbit joi, era foarte optimist”

Mentorul fotbalistului decedat la 25 de ani rupe tăcerea: „Am vorbit joi, era foarte optimist” Fotbal extern
SPORT.RO
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Brendine Johnson a oferit primele reacții după dispariția fulgerătoare a lui Jayden Adams.

TAGS:
Jayden AdamsBrendine JohnsonAfrica de Sud
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Vestea trecerii în neființă a mijlocașului care abia reprezentase Africa de Sud la turneul final a lăsat un gol imens în sufletul apropiaților. Brendine Johnson, omul care i-a ghidat pașii în carieră, a transmis un mesaj emoționant despre starea de spirit pe care o avea sportivul cu puțin timp înainte de tragedie.

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Apel la intimitate pentru familie

Într-o intervenție pentru publicația Soccer Laduma, Johnson a subliniat șocul resimțit de toți cei care l-au cunoscut.

„Da, vă pot spune că a murit. Nimeni nu se aștepta la asta. În acest moment, lucrurile sunt încă dificile, știți. Familia nu ar vrea să fie contactată chiar acum, nu ar putea răspunde nimănui. Această moarte i-a sfâșiat pe toți, m-am întors chiar acum de la Cupa Mondială.

Am avut o conversație cu el joi, tipul era foarte optimist. În acest moment, nici măcar nu am ce să spun (în original: cuvinte de spus), dar cerem să se respecte intimitatea familiei”, a spus Brendine Johnson.

Jayden Adams a evoluat în trei partide pentru naționala sa la competiția nord-americană, ultima sa prezență pe teren fiind înregistrată pe 28 iunie, cu doar câteva zile înainte să se stingă din viață.

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