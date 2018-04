ANCHETA / Hocus-pocus! Unde sunt banii familiei Ekeng?

Patrick Ekeng a decedat pe 6 mai 2016 si nici astazi, la aproape 2 ani de la tragedie, banii care ar fi fost stransi de suporteri la finala Cupei Romaniei si salariile promise sotiei sale de club nu au ajuns la familia camerunezului.

Patrick Ekeng a decedat la 26 de ani, pe 6 mai 2016, dupa ce s-a prabusit pe teren in minutul 70 al partidei Dinamo - Viitorul, desfasurata pe stadionul din Stefan cel Mare. Interventia necorespunzatoare a echipajului de pe ambulanta a facut ca mijlocasul sa ajunga la Spitalul de Urgenta Floreasca in stop cardio-respirator. Doctorii au incercat mai bine de o ora sa il resusciteze, insa fara succes. Ulterior, clubul a retras definitiv tricoul cu numarul 14, iar trupul neinsufletit al camerunezului a fost depus la stadionul Dinamo, unde fanii si colegii si-au putut lua adio, inainte de a incepe procedurile pentru repatriere. La inceputul acestui an, medicul de pe ambulanta, Mihaiela Elena Duta, care fusese delegata sa asigure asistenta medicala de urgenta pe stadion, a fost trimisa in judecata de procurorii Parchetului Capitalei pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa.

Pe fundalul emotional, care a cuprins miscarea dinamovista in urma tragediei si care le-a amintit fanilor de sacrificiul lui Catalin Hildan, clubul a anuntat ca va plati cheltuielile de inmormantare, ca ii va transfera familiei suma de 52.000 de euro, echivalentul salariului pe care Ekeng l-ar fi incasat pana la finalul contractului, AFAN a colectat o mica suma, iar la finala Cupei Romaniei desfasurata pe Arena Nationala s-ar fi strans o suma de bani (dupa unele surse 20-22.000 de euro). Intr-un final, familia lui Ekeng a primit banii de la AFAN, Dinamo a platit biletele de avion pentru familie si cheltuielile de transport al trupului neinsufletit in Camerun, iar Ionut Negoita a virat 5.000 de euro, la un an de la inmormantare, cu care s-a amenajat mormantul lui Ekeng. In privinta restului de bani promisi - cheta de la finala Cupei si restul de salarii pana la finalul contractului camerunezului cu Dinamo - se asterne o ceata deasa. Cititi mai jos ce spun toti cei implicati in strangerea de bani la acel eveniment, pentru a va face o idee despre situatie.

EMILIAN HULUBEI, presedintele Asociatiei Fotbalistilor Amatori si NonAmatori din Romania (AFAN):

"Noi, AFAN si jucatorii echipei Dinamo, am pus doua urne pentru donatii la Arena Nationala. Cei de la FRF ne-au scos urnele, nu ne-au lasat sa strangem banii in interiorul stadionului si m-am dus personal cu ele si le-am amplasat langa cele doua Dinamo-mobile, care vindeau materiale promotionale la finala Cupei Romaniei dintre Dinamo si CFR Cluj. S-au strans in jur de o mie si ceva de euro la stadion. Am mai dat si din partea asociatiei 500 de euro si s-a mai strans ceva si la Alexandria, la un eveniment organizat de Danut Voicila, un meci intre generatia UEFA 98 si FCM Alexandria. Nu imi aduc aminte bine, dar per total, de la finala Cupei, plus donatia noastra si evenimentul de la Alexandria s-au strans cam 2.000 de euro. Asta a fost suma finala pe care noi i-am dat personal sotiei lui Patrick Ekeng, Catalin Munteanu s-a dus personal si a dat banii. In Romania orice e posibil, dar nu concep asa ceva, ca s-ar fi strans niste bani si nu ar fi ajuns la familia lui Ekeng. Ar insemna ca nu suntem oameni".

VLAD HOSU, avocatul care reprezinta familia lui Patrick Ekeng din Camerun (mama + fratii):

"Eu am inceput sa reprezint interesele legale ale familiei Ekeng in Romania la 2 luni dupa tragedie. In calitate de avocat al lor nu am avut niciun contact cu nimeni de la Dinamo si, evident, nu am intermediat niciun fel de plati dinspre club catre familia Ekeng. Singura activitate in care m-am implicat a fost dosarul penal in care este inculpata doctorita de pe ambulanta pentru ucidere din culpa".

JACQUES ALBERT EKENG, fratele lui Patrick Ekeng:

"Clubul Dinamo nu ne-a oferit nicio suma de bani, dupa decesul fratelui meu. Singurele cheltuieli suportate de club in numele nostru au fost biletele de avion pentru membrii familiei, care s-au deplasat in Romania, dupa aflarea tragediei pentru a prelua corpul lui, si pentru transportarea trupului neinsufletit, atunci cand a fost trimis pentru inmormantare in Camerun. Nu stiu cat a costat transportul. Stiu ca, ulterior, reprezentantii clubului au declarat ca au platit restul de bani reprezentand salariul pana la finalul contractului, in contul in care ii erau de obicei virati banii lui Patrick. Acel cont poate fi accesat doar de sotia si copiii lui, mostenitorii legali, iar eu, mama si surorile mele nu am avut acces la ei. Stiu ca au existat aceste declaratii, dar nu stiu daca banii chiar au fost virati. Daca s-au platit, le multumim conducatorilor lui Dinamo".

TEODORA KOLETSIS, avocata care reprezinta familia lui Patrick Ekeng din Franta (sotia + cei doi copii):

"Am discutat cu clienta mea si nu a primit nicio suma de bani de la vreo galerie. Nu stie nimic si nu a primit nimic. Va pot afirma cu certitudine ca doamna Nathalie Ekeng nu a primit nicio suma de bani din partea acestei galerii, direct sau prin intermediul clubului Dinamo. Singura suma primita a fost 5.000 de euro, din partea clubului, la 1 an de zile de la deces si de la ceremonia funerara, pentru a ajuta familia sa amenajeze mormantul din Camerun. Sunt singurii bani, pentru care exista acte ca au ajuns in cont, poti fi dovediti oricand. Am vazut ca s-a scris in presa ca Dinamo ar fi virat restul de salarii pana la finalul contractului in contul lui Patrick, pentru ca mostenitorii legali sa intre in posesia lor. Clubul a platit doar salariul din luna in care a decedat, zilele ramase pana la finalul lunii respective, asa cum era obligatoriu conform legii. In niciun caz lunile restante pana la finalizarea contractului! De asemenea, Patrick Ekeng nu avea nicio asigurare de viata incheiata de club pe numele sau si nu a incheiat nimic prin club. Nu stiu daca avea polita de viata in Franta, incheiata de el personal, pentru ca eu ma ocup doar de reprezentarea familiei in Romania".



IONEL DANCIULESCU, director general al FC Dinamo:

"Intrebati-i pe cei de la club, care se ocupa de lucrurile astea, pe mine puteti sa ma intrebati de fotbal. Eu nu am nicio legatura cu asa ceva, eu vorbesc de fotbal. Acum sunt director executiv, dar tot pe fotbal. Sa vorbeasca cei care le-au dat bani celor din galerie, cei din galerie care i-au strans... Sa vina cei vinovati, sa spuna unde au ajuns banii si sa plateasca. Sa vina in fata instantei, daca e nevoie si daca s-au intamplat lucrurile de genul asta. Din punctul meu de vedere, lucruri sunt clare: eu m-am ocupat mereu de fotbal, nu am auzit in viata vietilor mele de asa ceva, de o strangere de bani, nu am primit niciun ban... Cine are detalii si spune altceva, sa vina frumos, fata in fata, spune direct cui i-a dat banii. Atunci, cine e vinovat sa plateasca. Mie nu are ce imagine sa imi strice, pentru nimic. Sunt Ionel Danciulescu si lumea stie cine sunt si ca nu fac lucruri de genul asta. Eu nu am auzit in viata mea de vreo strangere de bani. Daca stie cineva sa spuna <am dat banii lui X, am dat banii lui Y, am dat banii lui Z>. Asa, daca vorbim pe vorbe, si eu pot sa zic de oricine ca a facut orice. Trebuie sa vina cu probe, Daca vreti sa vorbiti cu cineva din club care stie de lucrurile astea, de bani, cine se ocupa de familia Ekeng, sunt alte persoane... Sunt alti oameni care se ocupa de partea financiara, de organizare. Eu ma ocupa de fotbal. Daca dati o stire, va rog frumos sa dati nume, cine, ce si in ce fel. Cine a strans banii, cine i-a primit si cine i-a dat familiei. Asa mi se pare normal. Pentru ca oamenii sa fie pusi fata in fata, sa vedem acte, ca banii aia nu se dau asa, din mana in mana. E o poveste din asta care nu se leaga".



ALEXANDRU DAVID, presedinte Dinamo:

"Unde au lasat impresia cei din galerie ca au transmis banii catre clubul Dinamo? Ca eu nu am vazut nicio declaratie asumata de cineva in presa. Cand vorbim de lucruri de genul asta, nu exista neoficial, exista oameni care isi asuma lucruri. Pozitia noastra oficiala este urmatoarea: clubul nu a fost implicat in nicio actiune de strangere de fonduri, daca ea a fost organizata - ca vorbeste lumea, nu stiu daca a fost organizata - sa isi asume cineva ca s-a ocupat de ea; nu au ajuns bani la club de la suporteri sau de la cei care au organizat; este un conflict care nu ne priveste, nu l-am generat, nu stim nimic despre el si nici nu ne intereseaza. Cine stie lucruri despre acest episod, sa vorbeasca, sa-si asume, sa faca plangeri, sa faca ce trebuie sa faca... Daca acesti bani ajungeau la Dinamo, existau acte, ca nu se luau in plic. Dar eu nu stiu sa existe cineva care sa spuna la modul real ca <da, domne! Am dat la club, lui cutare de la clubul Dinamo, lui X, lui Y!>. Asa, pe vorbe, pe barfe, ca au fost stransi... Dinamo e prejudiciata cand se vorbeste de acest subiect, dar va spun clar ca clubul Dinamo nu are nicio legatura. E problema celor care vorbesc despre ea, sa o faca cu subiect si predicat si sa o lamureasca. In primul rand, trebuie vorbit cu oamenii din galerie si ei sa spuna daca au dat ceva si cui au dat. Daca exista o declaratie oficiala, atunci discutam altfel, vedem daca e vorba de o calomnie. Deocamdata vorbim de niste barfe pe care unii si altii le arunca prin presa ca sa isi rezolve razboaiele lor. In chestiunea platii pana la finalul contractului, va rog sa discutati cu avocatul clubului (n.r. - Valentin Gheorghita), care a gestionat acest episod, a pastrat legatura si cu familia si cu avocata familiei. Nu vreau sa fug de raspundere, dar in acel moment eu nu eram la Dinamo si nu stiu detaliile".



VALENTIN GHEORGHITA, avocatul clubului Dinamo:

Avocatul clubului Dinamo nu si-a dat acordul sa il citam direct, dar ne-a transmis ca clubul de fotbal nu are ca obiect de activitate colectarea de fonduri, nicio astfel de actiune nu ar fi putut sa fie facuta de Dinamo, care a platit familiei Ekeng doar prin viramente bancare. Acesta a argumentat ca, din punct de vedere legal, clubul nu poate fi implicat in strangeri de fonduri pentru ca este o societate pe actiuni, nu ii permite statutul, si doar un ONG poate sa colecteze fonduri. In privinta promisiunii ca familiei ii vor fi achitate integral salariile pana la finalul contractului, domnul Gheorghita a declarat ca nu are mandat sa discute despre acest subiect, desi presedintele Alexandru David ne indrumase catre el pentru mai multe detalii, dar ca, clubul Dinamo si-a indeplinit in intregime obligatiilor legale si contractuale pe care le avea. Avocatul lui Dinamo ne-a mai spus ca nu vrea sa discute cu familia Ekeng prin intermediul presei si ca Nathalie, sotia fostului jucator, stie foarte bine ce a primit si cat a primit de la club. Dupa ce a cerut un ragaz ca sa se documenteze in privinta salariilor restante, avocatul nu a mai putut fi contactat.



REPREZENTANT PCH, unul dintre liderii peluzei dinamoviste:

"Asta e un atac la PCH. In ultimii ani s-a spus ca suntem singurii care tinem steagul sus in peluze, ca suntem aia care aparam echipa, ca facem cele mai tari coregrafii din lume si acum, brusc, suntem aia care furam banii de la inmormantari. Daca ne-ati sunat pentru un drept la replica, in fata lui Cornel Dinu nu am vrea sa avem replica. Daca ar fi orice alt personaj, care sa ne zica ca am furat banii lui Ekeng, l-am da in judecata in secunda doi. Povestea cu Ekeng e simpla: niciodata nu s-au strans in peluza bani pentru Ekeng.

Noi am strans bani pentru Catau, am strans bani pentru Cucu, am strans bani pentru coregrafie, am strans bani pentru diverse campanii, pentru ca ne trebuiau bani pe stadion sau sa ne ajutam oamenii. In cazurile astea medicale, noi doar am fost suport mediatic si banii s-au dus direct in contul lor. Nu erau stransi prin asociatia noastra. E mai simplu asa, nu mai apar discutii. Toate astea au in comun ca le-am facut publice, ca sa aiba vizibilitate pe Facebook, sa ajunga la toata comunitatea noastra si sa avem rezultate mai bune. Internetul nu minte, nu exista nicio campanie facuta de PCH ca sa strangem bani pentru Ekeng. Cine sa ceara bani in tribune? Ca nu s-a strans niciodata bani de catre PCH pentru Ekeng! Unde sunt dovezile? Nu ne-am gandit sa strangem bani, pentru ca clubul a spus atunci ca se ocupa de tot: o sa ii organizeze festivitatea de pe Dinamo, ii plateste drumul, ii plateste inmormantarea... Noi am avut pregatita o coregrafie si cu 3 zile inainte am decis sa schimbam coregrafia si sa sa facem una pentru Ekeng. Nu exista nici 0,1% adevar in declaratia pe care a dat-o Dinu. Noi il respectam pe Dinu ca fosta glorie si vrem sa ne ramana in memorie ca cel care il deposeda pe Eusebio, cu prosopul din Giulesti... Orice ar spune el despre noi, e treaba lui. In mod normal, daca nu era vorba de el, il dadeam in judecata, pentru ca declaratiile astea trebuie verificate. Vad ca romanii se pricep cel mai bine la inmormantari. Din ce stiu eu, nu s-au strans bani pe stadion.

Pot sa zic doar atat, Danciulescu i-a spus lui Elias, la un antrenament, <Ba, ce o sa dea astia din presa! Ca nu stiu cine din Calarasi a zis ca mi-a dat mie banii stransi de PCH si eu nu i-am dat familiei lui Ekeng> si era negru de suparare. E curios cum <Danciu> era suparat ca ce apare in presa despre el, ca el nu are nicio legatura si cum a fost aruncat totul catre PCH, ca noi suntem golani...".

De unde a plecat totul?

"Cazul Ekeng", adica presupusa disparitie a sumei stranse la finala Cupei Romaniei din 2016, dintre Dinamo si CFR Cluj, a aparut prima data intr-un articol din Prosport, din 2017, in care un suporter dinamovist care alesese sa isi pastreze anonimatul spunea ca "eu si cu alti oameni din PCH am organizat o strangere de fonduri. Au fost multi spectatori, zeci de mii, si fiecare a contribuit cu cat a vrut. Am strans banii si i-am numarat, erau aproximativ 20.000 de euro in total, bani cu care voiam sa o ajutam pe Nathalie. Noi am luat banii, cash, si i-am predat clubului pentru a fi trimisi mai departe. Evident, nu am facut niciun act, nu am crezut ca e nevoie de asa ceva. Banii i-au fost predati lui Elias Bucurica (n.r. - lider al galeriei lui Dinamo) si el ne-a spus ca i-a dat suma lui Ionel Danciulescu. A trecut timpul si, pentru ca tineam legatura in permanenta cu Nathalie, observam cum suma intarzie sa ajunga la ea. Am discutat si cu cei din Camerun, cu niste verisori ai lui Patrick, si ne-au spus ca n-au primit nimic de la Dinamo".

Cornel Dinu a adus si el vorba de presupusa disparitie a banilor, intr-un interviu acordat ieri Gsp. "Daca as trece in revista toate gravele talharii financiare la care s-au pretat aceste naparci lipitoare, lumea ar inmarmuri de scarba si indignare. Totul a culminat cu ceea ce nici corbii n-ar face. Infruptarea financiara si mai mare ca pana atunci din exploatarea legendei martirului Catalin Hildan, crescut minunat de parintii sai, dar si de mine. Ca si strangerea a 22.000 de euro chipurile pentru familia lui Ekeng, care n-au ajuns vreodata la aceasta".

Cele cateva zeci de fani dinamovisti contactati de Sport.ro, care au fost la acel meci de pe Arena Nationala, printre cei 40.000 de suporteri prezenti in tribune, au avut declaratii contradictorii: unii nu-si mai aminteau mare lucru, motivand ca au trecut deja doi ani; altii au spus ca nu au vazut nicio cutie de donatie; cativa au transmis ca au donat bani, dar pentru coregrafia PCH; putini au transmis ca au pus bani in cutie si ca oamenii care le cereau sa contribuie le spuneau ca cheta este pentru "coregrafie si Ekeng".