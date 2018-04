Inca un New Dinamo construit cu jucatori "moka", trecuti de prima tinerete? Primul nume dorit de Bratu la vara

Dinamovistii spera la o reconstructie de succes a echipei la vara, cand o parte importanta a actualului lot isi va face bagajele.

Dinamovistii vor fi nevoiti sa schimbe o parte importanta a echipei la finalul sezonului. Pentru asta, Florin Bratu a inceput deja sa caute solutii.

Sosit de la nationala U17 si considerat a fi un antrenor cu ochi la tineri, Bratu planuieste sa inceapa noul proiect cu un fotbalist de 28 de ani.

Publicatia Fanatik noteaza ca primul transfer planuit de Bratu este cel al mijlocasului Alexandru Ciucur, de la ACS Poli Timisoara.

Ciucur are 28 de ani si este un fotbalist cu state vechi in Liga I. In cel mai bun moment al carierei sale, el a adus calificarea Pandurilor Targu Jiu in grupele Europa League, cu un gol la Braga.

Alexandru Ciucur a jucat de-a lungul carierei la Inter Curtea de Arges, Pandurii, CS Mioveni, Poli Iasi si Poli Timisoara.