David Miculescu (24 de ani) este omul decisiv care, potrivit oficialului FCSB, i-a adus clubului o sumă impresionantă într-o singură partidă, grație golului și pasei de gol din victoria cu PAOK Salonic.



Oficialul roș-albaștrilor a calculat exact impactul financiar al aripii drepte. Reușitele lui Miculescu din Grecia nu au adus doar puncte, ci au dus și la o rețetă financiară consistentă pentru campioana României, compusă din bonusul de calificare și vânzarea de bilete pentru meciul următor.



„Are assist și gol la un meci de trei milioane de euro. Atât am câștigat noi la meciul acela, trei milioane de euro. De ce? Două milioane a fost calificarea, iar un milion au fost biletele pe care le-am vândut la meciul cu Lyon. A fost un meci de trei milioane de euro cel cu PAOK”, a explicat Mihai Stoica la PrimaSport.



Încasări totale de 10 milioane



Miculescu este, de altfel, golgheterul echipei în Europa în 2025, cu 6 goluri și 4 pase decisive. Performanțele sale au contribuit masiv la un an pe care Mihai Stoica îl consideră solid din punct de vedere economic.



„Financiar, nu zic că 2025 a fost extraordinar, eu zic că a fost bun. Numai din Europa am încasat, să spunem, vreo 10 milioane de euro. Consider că e un an bun. Am luat 1,4 milioane de euro la mișto (n.r. - în plus pe lângă cele 5 milioane convenite inițial), banii pe Coman. Ai văzut cum face Dumnezeu? «Lasă, bă, nu-i da banii la timp, ca să-i dai în plus»”, a mai transmis oficialul FCSB.

