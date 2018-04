OFICIAL! Dinamo a anuntat ultimul transfer in mijlocul sezonului! A debutat la 18 ani in Liga 1 si are 11 goluri in actuala stagiune

Dinamo a transferat un jucator de la ASU Poli Timisoara.

Dinamo Bucuresti a anuntat pe site-ul sau oficial, transferul mijlocasului ofensiv Deian Sorescu (20 de ani) la clubul din Stefan cel Mare de la formatia de liga secunda ASU Poli Timisoara.

Sorescu, nascut pe 29 august 1997, a debutat in urma cu doi ani in Liga 1 pentru ACS Poli Timisoara si a evoluat in acest sezon competitional pentru ASU Poli Timisoara, reusind 11 goluri si cinci pase decisive in 28 de meciuri din Liga 2.

Deian Sorescu a semnat cu FC Dinamo pana la data de 30 iunie 2022, a anuntat directorul general al clubului din Stefan cel Mare, Ionel Danciulescu.

Fotbalistul are 7 meciuri in Liga 1, debutand in esalonul de elita pe 16 mai 2016 in partida dintre Petrolul Ploiesti si ACS Poli Timisoara, scor 3-2.