Anamaria Prodan, PALMA pentru Negoita: "E fricos! Barbatii cu fusta nu au ce sa caute in fotbal!" 

Anamaria Prodan nu ii ramane datoare lui Ionut Negoita.

Anamaria Prodan a incercat sa-l duca pe Leo Grozavu la Dinamo, insa Ionut Negoita s-a opus mutarii si l-a ales pe Dusan Uhrin in schimb. Anamaria Prodan spunea ca are o relatie buna cu Dinamo si sunt in continuare jucatori impresariati de ea in lotul alb-rosilor. Negoita a negat insa ca Dinamo are orice legatura cu sotia lui Reghecampf, motiv de furie pentru Anamaria.



Anamaria Prodan: Mi-e mila de Negoita! E un fricos!

"Interviul lui Negoita mi-a dat o senzatie de mila, mi-e mila de oamenii care nu au curaj. Incepusem sa revin la sentimente bune fata de Negoita, dar vad ca nu se poate.

Inseamna ca el nu este patronul clubului Dinamo, ca n-are niciun ban si depinde de Rednic, de Prunea, de toti care vin sa salveze clubul, din moment ce eu te ajut pe tine, din momentul in care eu am semnat doi jucatori (n.r - Subotic si Mezague). Oare sunt eu un om rau care nu te-a ajutat in viata?

Negoita are pierderi de memorie, probabil ca nu stie ce jucatori impresariez eu, nu-l mai baga nimeni in seama in club. Ionut Negoita este o pacaleala, l-am iertat o data cand a facut mitocania cu Rotariu, am vorbit frumos cu el intotdeauna. Eu tot ce pot sa spun e ca acesti oameni care vin in clubul asta, unul dupa altul, sunt niste femei, niste fricosi. Astia nu-s barbati! Barbatii astia cu fusta n-au ce sa caute in fotbal.

Negoita nu e respectat de suporteri pentru ca e fricos, vorbeste doar cand isi pregateste 10 zile un discurs”, a declarat Anamaria Prodan, potrivit Gazetei Sporturilor.

Anamaria Prodan insista ca are jucatori sub contract cu Dinamo.



„Am jucatori la Dinamo! Daca oamenii astia fara minte vor afla, le vor face viata un calvar. O distrugeau si pe Luana, dar Rednic a avut grija de ea. Pestele de la cap se impute. Vina o are Negoita. Am incercat sa-l menajez, dar el n-are nici macar curajul sa vorbeasca. Pentru mine, nu mai exista!”, a adaugat Anamaria Prodan.



Negoita: Stiti voi jucatori impresariati de Ana la Dinamo?



"Care relatie? Nu exista. Stiti dumneavoastra vreun jucator al lui Dinamo impresariat de Ana? Repet, putem vorbi multe, dar daca stiti un singur jucator sau antrenor de la Dinamo reprezentat de Anamaria, va rog sa mi-l spuneti.

Dorin Rotariu era deja la noi cand a optat sa semneze cu agentul si dupa a fost scandalul cat casa. E un subiect inchis aici. Faptele sunt cele care conteaza, nu diverse declaratii", a spus patronul lui Dinamo.