Anamaria Prodan, atac fara menajamente la adresa lui Burleanu! "Trebuie disciplina in fotbal! El nu a facut nimic!"

Anamaria Prodan ii aduce acuzatii presedintelui FRF pentru modul in care a gestionat situatia ligilor inferioare din Romania.

Ea a spus ca lucrurile pe care Razvan Burleanu le-a facut sunt ilegale.

"Nu sunt de acord sa ingheti Liga a 3-a si sa injumatatesti Liga a 2-a. E ilegal! N-ai cum sa faci asa ceva din mers. Cum sa schimbi Regulamentul in mijlocul campionatului?! Dar nimeni nu zice nimic, de-asta suntem aici si de-asta suntem asa. Burleanu n-a fost nimic inainte, dar am zis ca e manager. Ca vorbeste frumos, comunica, lucruri importante.

Ca unii din antrenorii de la noi nici nu stiu sa explice. Si avem multe exemple. Eu am crezut in Burleanu, dar n-a facut nimic! A facut ce-a facut, dar nu ce trebuia. Trebuie ordine si disciplina in fotbal. Normal ca e greu daca ne certam cu clubul x ca nu ne voteaza. Daca nu schimbam din metehne nu salvam fotbalul", a declarat Anamaria Prodan.

De asemenea, aceasta a spus ca si-ar dori sa candideze la presedintia Federatiei Romane de Fotbal.

"Eu am zis: vreau sa candidez la FRF! Daca vor o schimbare, vin eu. Trebuie sa vina cineva corect sa faca ceva! Trebuie un om pregatit. Nu e gluma, ma gandesc serios sa candidez si am vorbit cu oameni importanti din fotbalul romanesc. Toti oameni tineri, cu scoli si greu de gasit.

Multi sunt alaturi de mine si cred ca putem sa facem ceva. Burleanu trebuie sa scape de chestia cu «hai sa fim prieteni toti». Burleanu poate sa faca lucruri minunate. E un tip destept care iese usor din toate situatiile, e abil si ar putea sa faca multe lucruri daca ar lua masuri", a spus Anamaria Prodan la GSP.