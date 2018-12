ANALIZA / Rednic vs. Niculescu vs. Bratu. Spun cifrele care dintre antrenorii lui Dinamo din acest sezon a fost mai slab?

Vezi cum a constribuit fiecare antrenor la "performanta" dinamovistilor din acest sezon.

Cu rezerva ca Niculescu a antrenat doar 3 meciuri (2 in campionat si 1 in Cupa Romaniei), cifrele spun ca, Florin Bratu a inregistrat mai multe victorii (3 din 5 stranse de Dinamo), dar si mai multe infrangeri (5 din 9). Tot el are o medie mai mare de goluri date, dar si una superioara de goluri primite, iar 10 din cele 19 puncte din Liga 1 sunt acumulate sub conducerea lui, avand totusi un meci in plus fata de Rednic (medie de 1.11 puncte per meci, fata de 0.5 Niculescu si 1.00 Rednic).

Desi il acuza exclusiv de dezastrul din acest sezon pe Bratu, care la ultimele meciuri s-a confruntat si cu o revolta a unui grup de jucatori (de altfel, 3 din cele 5 infrangeri ale sale sunt inlantuite pe final de mandat), Rednic nu a invins decat pe Voluntari, si atunci in prelungirile partidei, in rest avand cele mai multe egaluri, 6 (fata de cate 1, pentru fiecare dintre ceilalti doi antrenori).

In conditiile in care Dinamo mai are de jucat cu CSU Craiova (15 decembrie, acasa) si Astra Giurgiu (20 decembrie, deplasare), este posibil ca cifrele lui Rednic sa arate si mai rau pana la finalul anului 2018. Iata ce spun cifrele despre prestatiile lui Dinamo sub comanda celor 3 tehnicieni.

DINAMO, sezon 2018-2019

Liga 1: 19 meciuri / 4 victorii / 7 egaluri / 8 infrangeri / golaveraj 18-30 (-12 / in medie, 0.94 goluri date per meci vs. 1.57 goluri primite per meci) / 19 puncte (1 punct per meci) / locul 11

Cupa Romaniei: eliminata in faza optimilor de finala (2 meciuri / 1 victorie / 1 infrangere / golaveraj 6-4)

FLORIN BRATU

Liga 1: FC Voluntari 2-1 (a), FCSB 3-3 (d), Gaz Metan Medias 2-3 (d), Viitorul 1-0 (a), CFR Cluj 1-3 (d), FC Hermannstadt 2-1 (a), CSU Craiova 0-3 (d), Astra Giurgiu 1-2 (a), Poli Iasi 0-1 (d)

Bilant: 9 meciuri / 3 victorii / 1 egal / 5 infrangeri / golaveraj 11-17 (-6 / in medie, 1.22 goluri date per meci vs. 1.88 goluri primite per meci) // 10 puncte in Liga 1 (1.11 puncte per meci)

CLAUDIU NICULESCU

Liga 1: Sepsi Sf. Gheorghe 0-0 (a), FC Botosani 0-2 (d)

Cupa Romaniei: Dacia Unirea Braila 3-1

Bilant: 3 meciuri / 1 victorie, 1 egal / 1 infrangere / golaveraj 3-3 (0 / in medie, 1 gol dat per meci vs. 1 gol primit per meci) // 1 punct in Liga 1 (0.5 puncte per meci) + calificare in optimile Cupei Romaniei

MIRCEA REDNIC

Liga 1: Dunarea Calarasi 1-1 (a), Concordia Chiajna 0-0 (d), FC Voluntari 1-0 (d), FCSB 1-1 (a), Gaz Metan Medias 1-1 (a), Viitorul 1-4 (d), CFR Cluj 0-3 (a), FC Hermanstadt 1-1 (d)

Cupa Romaniei: FK Csikzsereda 3-3 (5-6 d.l.d., eliminare)

Bilant: 9 meciuri / 1 victorie / 5 egaluri / 3 infrangeri / golaveraj 9-14 (-5 / in medie, 1 gol dat pe meci vs. 1.55 primite) // 8 puncte in Liga 1 (1 punct per meci) + eliminare din Cupa Romaniei

Autor: Gabriel Chirea