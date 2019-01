"Speram sa vina, avem mare nevoie de el!" Transferul pe care il asteapta Pintilii la FCSB! De ce NU il vrea pe Salomao

Mihai Pintilii urmeaza sa revina dupa accidentarea serioasa din toamna inainte de startul sezonului.

Mihai Pintilii a fost una dintre pierderile importante ale FCSB-ului in finalul de an. Mijlocasul de 34 de ani a vorbit despre lupta la titlu, dar si despre transferurile pregatite de FCSB.

"Stii ce imi doresc? Sa luam campionatul prima data si dupa... pana incepe Champions League e foarte mult, e si foarte greu, acum nu mai exista echipe mici, nici nu stii peste cine dai in preliminarii. In play-off se va decide campioana ca si in fiecare an. CFR, Craiova, Viitorul sunt principalele adversare.



Pentru mine ar fi senzational daca Dinamo ar ajunge in play-off, sunt meciuri care sunt unice" a spus Mihai Pintilii astazi.

"Eu pe Stoian l-am prins si la echipa nationala, mi-a placut foarte mult. Matei, la fel, e un jucator care a crescut foarte mult, Hora, la fel, il stiu de la Pandurii.

Speram sa vina (Iulian) Cristea, dar daca nu se poate, va veni la vara, aveam nevoie de un fundas central...era bine sa fim cate 2 pe post, mai ales la funasi central, ca in rest, in sus, suntem cate 5.

(despre Pascanu) E fundas central, nu? Ar fi benefic pt noi.

(despre Salomao) Eu nu vad rolul sa mai aducem atacanti sau sa mai aducem mijlocasi, suntem cred ca 12 sau 13"