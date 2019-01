"Nu sunt nebun sa RISC titlul!" Becali a anuntat CONDITIA pentru un nou transfer la FCSB! Pe cine vrea sa aduca

Doar daca-l da pe Bizon, Becali mai aduce un atacant!

Gnohere are oferta si din Spania, nu doar de la Nantes. Rayo Vallecano a oferit 3 milioane de Euro pentru Gnohere. Rayo, fosta echipa a lui Rat, e pe locul 18 in Spania !

"Eu zic ca e un pret corect, dar eu nu risc titlul pentru 3 milioane, pentru 5 milioane risc! Macar sa-l dam pe Gnohere, mai luam inca un atacant! O sa mai luam inca unul!" spune Gigi Becali.

"Eu nu vad rolul sa mai aducem atacanti sau sa mai aducem mijlocasi, suntem cred ca 12 sau 13" spune Mihai Pintilii.

Un fundas ii cere Pintilii lui Becali. Vine gratis la vara. Si joaca la nationala!

"Eee, atunci, daca ati spus asa, o sa-l iau pe Pascanu!" a spus Gigi Becali.

FCSB vrea titlul si o calificare dupa 6 ani in Champions League. "Nu poti sa ai salarii de 10.000 sa te bati cu aia de 15 milioane, e greu!" spune Pintilii.

Reporter: "Cand ai avut pt prima oara 50 de mii de euro in cont, la ce varsta?"

Mihai Pintilii: "Aoleu! A, pai cand...cand ne-am calificat in Champions League si am primit prima de calificare. M-am dat peste cap!"