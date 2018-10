FCSB 2-1 Voluntari | MM Stoica, disperat dupa meciul cu Voluntari: "Nu stiu cand se va rupe blestemul asta!"

FCSB s-a impus pe teren propriu in fata celor de la FC Voluntari prin golurile lui Gnohere.

Continua seria de vesti proaste pentru cei de la FCSB. In ciuda faptului ca au revenit pe prima pozitie in campionat, oficialii formatiei patronate de Gigi Becali sunt ingrijorati din prisma absentelor din lot.

Planic si Ovidiu Popescu sunt cele mai recente nume de pe lista indisponibililor. Mihai Stoica aduce vorba chiar de un blestem in sanul echipei.

"Nu stiu cand se va rupe blestemul acesta. In zeci de ani de cariera n-am intalnit o asemenea situatie. Toti jucatorii din defensiva s-au accidentat. N-am intalnit asa ceva. Nu e vorba de acelasi tip de accidentari. E ceva infiorator. E clar ca la Planic e o leziune musculara. Am terminat acest joc cu doi mijlocasi fundasi centrali si doi mijlocasi mijlocasi laterali. In momentul cand castigi un joc in care ai intampinat o asemenea situatie, asta e un lucru mare.", a spus Mihai Stoica dupa meciul de pe Arena Nationala.

Mai rau, cei de la FCSB nu se pot baza nici pe doi fundasi de la echipa secunda. Unul este accidentat, iar celalalt suspendat.

"Si la jucatorii de la echiap a doua, din fundasii centrali cel mai important jucator e accidentat si un fundas stanga a luat rosu", a spus Mihai Stoica dupa meci.