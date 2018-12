Primul club din Liga I care il vrea pe Dica antrenor: "Il luam daca pleaca de la FCSB! Are personalitate, chiar daca il calca Gigi in picioare!"

FC Botosani - FCSB se joaca in aceasta seara, de la ora 20:00

FC Botosani este primul club din Liga I care s-a "abonat" la Nicolae Dica. Patronul Valeriu Iftime spune ca e gata sa ii faca o oferta lui Dica, daca acesta va fi demis de la FCSB.

"E adevarat ca suntem interesati de Nicolae Dica. Nu i-am facut o oferta concreta, dar pentru noi este un antrenor interesant. Nu e usor sa rezisti atata timp la FCSB, mai ales cu un patron ca Gigi Becali."

"Eu sunt convins ca, indiferent de ceea ce spune patronul, la FCSB nu se face totul doar cum vrea Becali."

"Dica are personalitate, chiar daca il mai calca Gigi in picioare. Becali ii face rau lui Dica, dar si lui insusi. Ii ia din merite si, in acelasi timp, nu mai poate sa judece corect munca pe care acesta o presteaza."

"Dupa ce va pleca de la FCSB, Nicolae Dica va fi o solutie pentru Botosani", a a spus Valeriu Iftime intr-un interviu pentru Fanatik.