Adi Popa putea ajunge la Vaslui! Dezvaluirile lui Adrian Porumboiu: "Pana la urma s-a dovedit ca fraierul am fost eu"

Adrian Porumboiu a dezvaluit ca a fost foarte aproape sa il transfere pe Adi Popa, pe vremea cand evolua pentru Concordia Chiajna.

Finantatorul lui FC Vaslui batuse palma si cu echipa, dar si cu jucatorul. Chiar si asa, transferul nu s-a concretizat.

"El a fost la Vaslui, ne-am inteles la transfer cu Chiajna. Era o suma nici mare nici mica, m-am inteles si cu jucatorul. S-a intamplat o situatie despre care nu vreau sa imi mai amintesc, dar nu imi apartine. Unul dintre colaboratori mi-a spus ceva si eu ca fraierul am inghitit. Nu are importanta, e o treaba intre mine si Adi si nu am sa o faca publica niciodata", a declarat Adrian Porumboiu pentru ProSport.

"Am ajuns la o intelegere, cineva a venit sa imi spuna altceva, eu nu am mai verificat si am luat de buna ce mi s-a spus, care era o mare gogoasa, o mare minciuna. Se intampla treburile astea si eu la capitolul asta am fost unul dintre oamenii creduli in multe privinte, ceea ce mi-a daunat grav si acum la 70 de ani vad lucrurile altfel si imi pun intrebarea Doamne, cum am putut sa gresesc. Chiar mi-a parut rau că nu a ajuns la Vasliu, categoric regret. Mi-a fost si jena de multe ori de el, am vrut sa il sun, dar il salut acum. M-am bucurat pentru el si ca drept dovada traseul lui a fost unul excelent, a dat tot ceea ce a avut de dat bun in fotbal, e un fotbalist adevarat si ii doresc succes in continuare si chiar pot sa imi cer scuze public ca s-a intamplat acel incident in care pana la urma s-a dovedit ca fraierul am fost eu", a spus Adrian Porumboiu.

In vara lui 2012, Adi Popa se transfera la echipa patronata de Gigi Becali in schimbul a 500 de mii de euro.