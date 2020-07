Le-a trecut glontul pe langa ureche! Dinamo a prelungit un contract a carui reziliere ii costa 1 milion de euro! Situatie fara precedent in Liga 1!

Dinamo a reusit sa prelungeasca un contract important pentru echipa.

Este vorba despre intelegerea cu mijlocasul Ionut Serban, care avea in contract o clauza ce le-ar fi dat mari batai de cap dinamovistilor.

Aceasta spune ca, in cazul in care jucatorul se desparte de Dinamo, indiferent de motiv, "cainii rosii" trebuie sa-i plateasca patronului echipei de la care a fost adus (n.r. Sportul Studentesc) 1 milion de euro.

Aflata deja intr-o situatie dramatica, Dinamo a reusit sa-l convinga pe Serban sa mai ramana la echipa, cel putin pana la finalul acestui sezon. Cele doua parti continua negocierile pentru ca jucatorul profita de aceasta clauza si incearca sa obtina o marire a salariului, in ciuda faptului ca nu a jucat decat un singur meci pentru Dinamo in acest sezon. El a cerut un salariu lunar de 5.000 de euro si o prima la semnatura de 20.000 de euro.

Potrivit GSP, jucatorul este nemultumit de aceasta clauza, din cauza careia nu poate ajunge la o alta echipa, la care poate ca ar evolua mai mult.

"Urasc clauza asta! Nu e normal sa fiu scos eu vinovat. Nu crezi ca am avut propuneri sa ma duc imprumutat sa joc undeva? Am incercat si eu de atatea ori. Dar trebuie si acordul clubului, iar ca sa nu existe riscul de interpretare a clauzei, n-am mai plecat nicaieri. Mi s-au dat cateva sanse la inceput, cu Stoican si o parte cu domnul Rednic, apoi, practic, am fost dat la o parte", a declarat mijlocasul lui Dinamo.