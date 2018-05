"Am vorbit cu Vasi, o sa ia 2 atacanti! E si un mijlocas care ne place mult!" BOMBA pregatita de FCSB: pe cine vrea sa transfere

Gigi Becali a dezvaluit urmatoarele 2 transferuri ale celor de la FCSB.

Update: Conform Telekom Sport, mijlocasul pe care il vrea FCSB din vara este Florentin Matei! Acesta a fost crescut de Steaua si a jucat la echipa pana in 2011, insa a prins doar 2 meciuri pentru echipa de seniori.

Stirea initiala:



FCSB i-a adus deja pentru sezonul viitor pe Olimpiu Morutan si pe Kamer Qaka, insa nu se opreste aici. Gigi Becali a dezvazluit care sunt celelalte 3 tinte ale echipei.

"Din ce am vorbit cu Vasi, o sa ia 2 atacanti. Nemec si Omrani. Si mai este un mijlocas care ne place, care joaca in seara asta, nu are rost sa spunem sa nu se interpreteze. Nu e Cicaldau, de el se stie, e un jucator despre care nu s-a vehiculat nimic despre el pana acum, dar noua ne place" a spus Gigi Becali la venirea la National Arena pentru partida dintre FCSB si Astra.