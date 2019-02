Se face! Detaliul care tradeaza cel mai mare transfer al verii: Real da lovitura dupa plecarea lui Ronaldo

Real Madrid pregateste mutarea verii in Europa.

Real Madrid aduce in sfarsit un jucator de clasa dupa plecarea lui Cristiano Ronaldo.

Desi in ultima perioada s-a vorbit intens despre transferul lui Eden Hazard la Real, iar mutarea parea iminenta in iarna, se pare ca transferul se va realiza in perioada de transferuri din vara.

Potrivit jurnalistilor englezi de la The Telegraph, oficialii Realului l-au contactat deja pe Hazard si "i-au dat asigurari ca vor face o oferta serioasa la finalul sezonului". Conform sursei citate, "galacticii" vor oferi, in prima instanta, 112 milioane de euro pentru Hazard. Real este dispusa sa mareasca oferta in eventualitatea in care Chelsea va cere mai mult.

Hazard este o tinta mai veche a lui Florentino Perez. Presedintele Realului a vrut sa-l transfere pe belgian imediat dupa plecarea lui Cristiano Ronaldo la Juventus, insa Hazard a evitat sa ofere un raspuns clar. In acelasi timp, Hazard a refuzat si oferta de prelungire a contractului facuta de Chelsea.