Mihai Pintilii este, fără doar și poate, un nume de referință pentru fanii FCSB din ultimul deceniu și jumătate. Acesta a avut două perioade petrecute la formația patronată de Gigi Becali din postura de jucător, iar ca antrenor secund s-a bucurat de rezultate foarte bune.
Mihai Pintilii, despre prima întâlnire cu Gigi Becali
Liber de contract după despărțirea de Levadiakos, Mihai Pintilii a revenit în România. În ultima sa intervenție, tehnicianul a povestit cum s-a produs prima întâlnire cu Gigi Becali.
Aceasta a avut loc în vara lui 2012, când omul de afaceri plătea aproape un milion de euro pentru ca transferul să se materializeze. Deși accidentat, Mihai Pintilii a spus că s-a „vindecat miraculos” după ce a negociat salariul cu Gigi Becali. Discuția nu a fost una foarte lungă, în condițiile în care patronul FCSB a fost de acord cu cele cerute de fostul mijlocaș.
„(n.r. Cum a fost prima întâlnire cu Gigi Becali?) Am venit în cârje la palat și am plecat fără cârje (n.r. râde). (Păi, cum s-a făcut vindecarea minune?) S-a vindecat cu bani. (n.r. râde). Avusesem o accidentare la tendon și făcusem control. M-am dus, m-a prezentat la nea Gigi, la palat m-am întâlnit prima dată cu el.
Mi-a zis: ‘Bă, tată, ești cam înalt. La televizor erai mic’. La nea Gigi e ușor de negociat. ‘Cât vrei, tată? Atât!?’. Nu stai foarte mult cu nea Gigi, dacă te vrea… Dacă îi place un jucător, îl ia”, a declarat Mihai Pintilii, conform Digi Sport.