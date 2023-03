"Am jucat prea puțin". Nicolo Napoli, nemulțumit de prestația echipei în meciul cu Hermannstadt. Așteptările de la partida cu Sepsi

În urma acestui rezultat, FC U Craiova a ratat șansa de a se califica deja în play-off-ul Superligii, urmând ca meciul decisiv pentru locul șase în clasament să fie cu Sepsi OSK.

După partida cu Hermannstadt, Nicolo Napoli a vorbit despre evoluția echipei sale, dar și despre confruntarea care va decide ultima echipă din play-off.

"Nu am făcut un meci bun. Am avut două ocazii, două bare, dar nu a fost un meci bun. Au meritat, în final, să câştige meciul. Ştiam că este o echipă agresivă, cu pressing, care joacă bine. Noi am jucat prea puţin.

Am fost noi puţin jos, în teren. Nu ştiu de ce, dar învăţăm. Nu mi-am certat jucătorii. Am avut ocazii, nu am dat gol, nu am câştigat, gata. Acum, ne gândim la meciul de joi, cu Sepsi. Este o finală pentru intrarea în play-off.

Cum este, nu ştiu (n.r. în legătură cu decizia TAS). Important este pentru noi să facem puncte la Sepsi", a spus Nicolo Napoli, la finalul partidei.

Rejucarea Sepsi - FC U Craiova, decisivă pentru play-off



FC U Craiova are nevoie de victorie sau remiză pentru a merge în play-off, în timp ce pentru Sepsi singura variantă este victoria.

Meciul Sepsi - FC U Craiova s-a disputat inițial la finalul lunii ianuarie, însă a fost suspendat în minutul 26 din cauza scandărilor xenofobe ale galeriei oltene.

Comisia de Disciplină a decis ca Sepsi să câștige la masa vede cu 3-0. Totuși, Comisia de Recurs a hotărât recent ca meciul să se rejoace.