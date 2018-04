"Am jucat extraordinar, meritam sa castigam azi!" Prima reactie a lui Mangia dupa meciul nebun cu Viitorul. Ce spune de accidentarea lui Gardos

Florin Gardos a iesit accidentat inainte de pauza. S-a accidentat din cauza gazonului.

Mangia recunoaste problemele cu suprafata de joc si spune ca fundasul s-a lovit din cauza ca si-a pierdut echilibrul. Antrenorul italian si-a felicitat echipa dupa meci. E multumit de felul in care au jucat baietii lui.

"A fost un meci mare, a facut bine fotbalului din Romania! Meciurile dintre Craiova si Viitorul din acest sezon au fost foarte bune! Cred ca am meritat sa castigam pentru ca am avut mai multe sanse de a marca. Important e sa jucam fotbal in felul asta. Daca faci asta, ai o sansa mai mare sa castigi.

Greselile de arbitraj in acest moment al sezonului cantaresc mai mult decat in rest. Toti cei implicati trebuie sa-si faca treaba cat mai bine si sa dea totul. I-am felicitat pe jucatori, pe toata lumea, am jucat foarte bine. Azi, au fost foarte buni si au meritat felicitari din partea mea si a tuturor. Cred ca gazonul a determinat accidentarea lui Gardos, are o problema musculara", a spus Mangia la Digisport.