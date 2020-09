El e MBAPPE de Romania! Mihaila, gol SUPERB pentru Romania la debutul lui Mutu! Cum a putut sa marcheze

Romania U21 s-a deplasat in Finlanda pentru primul meci sub comanda lui Adi Mutu.

"Tricolorii mici" au deschis scorul prin Darius Olaru, insa gazdele au egalat rapid. 'Perla' Craiovei, Valentin Mihaila, care a atras atentia tot la un meci al nationalei U21, s-a facut din nou remarcat in tricoul Romaniei.



Jucatorul oltenilor a inscris golul de 2-1 dupa o faza superba. Mihaila a scapat in banda dreapta si a trimis un lob peste portarul gazdelor, care s-a uitat cum balonul se duce direct in plasa.